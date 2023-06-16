Обвиненные в изнасиловании коллеги экс-полицейские не смогли обжаловать приговор

В июне 2021 года Верховный суд Башкирии признал виновными всех троих экс-полицейских. Матвееву и Галиеву, по решению суда, дали по семь лет тюрьмы, а Павла Яромчука приговорили к 5,5 годам лишения свободы ввиду наличия смягчающего обстоятельства — беременности его супруги. Примечательно, что все трое мужчин сочли решение суда несправедливым. Позже со стороны защиты была подана кассация на приговор, но суд оставил ранее принятое решение без изменений.