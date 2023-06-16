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Обвиненные в изнасиловании коллеги экс-полицейские не смогли обжаловать приговор

16 июня 2023, 11:59
Фото: 1MI
Трое экс-полицейских, признанных виновными в изнасиловании бывшей коллеги, дознавательницы Гульназ Ф., не смогли обжаловать вынесенный им приговор, сообщили Mkset в объединённой пресс-службе судов Башкирии.

Сообщается, что суд оставил без изменений вынесенное ранее решение о сумме компенсации, которую те должны выплатить пострадавшей.

Напомним, инцидент произошел четырьмя годами ранее — в ночь на 30 октября 2018 года. Экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и экс-начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук полиции изнасиловали 23-летнюю сотрудницу отдела дознания.

В июне 2021 года Верховный суд Башкирии признал виновными всех троих экс-полицейских. Матвееву и Галиеву, по решению суда, дали по семь лет тюрьмы, а Павла Яромчука приговорили к 5,5 годам лишения свободы ввиду наличия смягчающего обстоятельства — беременности его супруги. Примечательно, что все трое мужчин сочли решение суда несправедливым. Позже со стороны защиты была подана кассация на приговор, но суд оставил ранее принятое решение без изменений.

В результате с ранее осужденных была взыскана сумму в 2,9 миллиона рублей. По одному миллиону с Матвеева и Галиева, а также 900 тысяч рублей с Яромчука.

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