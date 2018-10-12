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Хабиров Радий Фаритович
Персона
Сюжеты:
75 лет ПобедыЭпидемия коронавирусаНациональные проекты 2019-2024

Хабиров Радий Фаритович

Глава Республики Башкортостан
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Родился
20 марта 1964, Деревня Сайраново, Ишимбайский район.
Патрия
Единая Россия
Семейное положение
Женат , 3 детей
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