Радий Хабиров стал лучшим

Posted Сегодня, 19:53
Published Сегодня, 19:53
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Updated Сегодня, 19:55
Глава администрации Башкирии Радий Хабиров признал лучшим в ПФО по итогам ежемесячного медиарейтинга руководителей регионов в мае 2024 года, сообщает «Медиалогия» данные собственного исследования. Радий Хабиров за месяц поднялся на одну строчку в списке и оказался на первом месте. Следом за ним — коллега из Татарстана, Рустам Минниханов. Он тоже за месяц шагнул на одну строку вверх. А вот занимавший в апреле вершину списка глава Нижегородской области Глеб Никитин в мае оказался лишь «бронзовым призером».
Залогом высокой медийности Радия Хабирова для «Медиалогии» стали несколько событий, активно обсуждавшихся в медиапространстве в мае 2024 года. Среди них: выездное заседание на площадке «Газпром нефтехим Салават» после атаки беспилотником 9 мая, выездное заседание инвесткомитета Башкирии на площадке инвестфорума «Зауралье-2024» в Сибае, открытие книжной ярмарки «Китап-байрам».
Добавим, что позиция каждого из глав регионов России в рейтинге «Медиалогии» зависит от качественного состояния информационного поля объекта и оценивает его медиа-репутацию.