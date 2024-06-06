Радий Хабиров стал лучшим

Глава администрации Башкирии Радий Хабиров признал лучшим в ПФО по итогам ежемесячного медиарейтинга руководителей регионов в мае 2024 года, сообщает «Медиалогия» данные собственного исследования. Радий Хабиров за месяц поднялся на одну строчку в списке и оказался на первом месте. Следом за ним — коллега из Татарстана, Рустам Минниханов. Он тоже за месяц шагнул на одну строку вверх. А вот занимавший в апреле вершину списка глава Нижегородской области Глеб Никитин в мае оказался лишь «бронзовым призером».