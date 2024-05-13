Известно, кто занял должность министра предпринимательства и туризма Башкирии

Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров поблагодарил чиновницу за работу, проделанную в должности руководителя муниципалитета, отметив, что она «сдвинула там многие процессы», а также попросил приступить к выполнению обязанностей уже с завтрашнего дня.