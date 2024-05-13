Известно, кто занял должность министра предпринимательства и туризма Башкирии

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Зухра Гордиенко покидает должность главы администрации Кигинского района в связи с переходом на новое место работы. Как стало известно сегодня, Гордиенко в статусе «и. о.» возглавит региональное министерство предпринимательства и туризма.
Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров поблагодарил чиновницу за работу, проделанную в должности руководителя муниципалитета, отметив, что она «сдвинула там многие процессы», а также попросил приступить к выполнению обязанностей уже с завтрашнего дня.
— Сейчас идет заявочная кампания. Туризм и предпринимательство для нас важное направление. Надеюсь, вы туда дадите должную энергию, — сказал глава Башкирии.
Зухра Гордиенко опбуликовала пост в соцсетях, в котором поблагодарила жителей Кигинского района за поддержку.
— Для меня это был первый опыт руководства целым районом, я была первой из женщин в новейшей истории Башкортостана, ставшей главой района. Многие меня тогда поддержали, но были те, кто осуждал и не верил, скептически относился к тому, что глава муниципалитета — женщина. Я старалась, я жила работой. Возможно, где-то я ошибалась, была не права, может быть когда-то кому-то я не смогла помочь, но за эти 4,5 года в районе сделано многое, — написала Гордиенко.
Напомним, ранее министерство предпринимательства и туризма возглавлял Рустем Афзалов. Свою должность он оставил в апреле текущего года в связи — его назначили генеральным директором АО «Региональный фонд». Ранее он также был мэром Сибая.