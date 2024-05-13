mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

В Башкирии новый начальник туризма и бизнеса

Известно, кто занял должность министра предпринимательства и туризма Башкирии

13 мая 2024, 08:06
Фото: Зухра Гордиенко/ VK.com

В Башкирии новый начальник туризма и бизнеса

О назначении в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Зухра Гордиенко покидает должность главы администрации Кигинского района в связи с переходом на новое место работы. Как стало известно сегодня, Гордиенко в статусе «и. о.» возглавит региональное министерство предпринимательства и туризма.

Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров поблагодарил чиновницу за работу, проделанную в должности руководителя муниципалитета, отметив, что она «сдвинула там многие процессы», а также попросил приступить к выполнению обязанностей уже с завтрашнего дня.

— Сейчас идет заявочная кампания. Туризм и предпринимательство для нас важное направление. Надеюсь, вы туда дадите должную энергию, — сказал глава Башкирии.

Зухра Гордиенко опбуликовала пост в соцсетях, в котором поблагодарила жителей Кигинского района за поддержку.

— Для меня это был первый опыт руководства целым районом, я была первой из женщин в новейшей истории Башкортостана, ставшей главой района. Многие меня тогда поддержали, но были те, кто осуждал и не верил, скептически относился к тому, что глава муниципалитета — женщина. Я старалась, я жила работой. Возможно, где-то я ошибалась, была не права, может быть когда-то кому-то я не смогла помочь, но за эти 4,5 года в районе сделано многое, — написала Гордиенко.

Напомним, ранее министерство предпринимательства и туризма возглавлял Рустем Афзалов. Свою должность он оставил в апреле текущего года в связи — его назначили генеральным директором АО «Региональный фонд». Ранее он также был мэром Сибая.

В Башкирии мэр Сибая попробовал обосновать слова, оскорбившие земляков
Узнать подробнее
Читайте также:
Главу минтранса в Башкирии взяли полуголым и в домашних тапочкахГлавный тренер ХК «Салават Юлаев» получит восьмизначный оклад143 двора благоустроят в Башкирии в 2024 году
#Политика#Общество#Город#Уфа#Назначение#Башкортостан#Отставки и назначения#Туризм#Новости Башкирии#Новости Уфы#Хабиров Радий#Администрация#Предприниматели#Политический деятель#Министр предпринимательства и туризма Башкирии#Оперативное совещание#Кигинский район
Подпишитесь
Когда в Башкирию вернется тепло
Сегодня, 04:20
А судьи кто: назначения в Башкирии
Сегодня, 05:42
Уфимский Инорс ждут масштабные изменения
Сегодня, 04:49
В Стерлитамаке попрощались сразу с двумя бойцами СВО
Сегодня, 04:38
Прокуратура Башкирии начала проверку после смертельного отравления семьи газом
Сегодня, 04:33
Житель Башкирии снял завораживающее видео северного сияния в республике
Сегодня, 04:17
"