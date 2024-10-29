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Posted 29 октября, 04:35

Published 29 октября, 04:35

Modified 29 октября, 07:57

Updated 29 октября, 07:57

Рустем Газизов надеется оправдать доверие Радия Хабирова

Рустем Газизов надеется оправдать доверие Радия Хабирова

29 октября 2024, 04:35
Фото: tg/Рустем Газизов.
Экс-мэр Стерлитамака перешел на региональный уровень, сообщает во вторник, 29 октября, Рустем Газизов в своих соцсетях.

Как ранее сообщал Mkset, 28 октября в регионе произошли изменения: Рустем Газизов занял должность и. о. заместителя премьер-министра Башкирии. С 2017 по 2021 год он уже успел поработать заместителем главы администрации Уфы, а затем возглавил администрацию Стерлитамака, где трудился до 21 октября 2024 года.

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После своего первого рабочего дня на новой должности Газизов поделился впечатлениями: «День был насыщенным, погружаюсь в рабочие вопросы». Он отметил, что его задачи будут связаны со строительством, транспортом и жилищно-коммунальным хозяйством. Газизов также выразил благодарность Радию Хабирову за оказанное доверие.

— Будем работать. Благодарю Радия Фаритовича Хабирова за доверие и сделаю все, чтобы его оправдать, — пишет Рустем Газизов в своих соцсетях.
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Как ранее сообщал Mkset, 21 октября в Стерлитамаке депутаты утвердили нового мэра города. Им стал 33-летний Эмиль Шаймарданов, который ранее занимал должность первого заместителя главы администрации.

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