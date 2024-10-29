Рустем Газизов надеется оправдать доверие Радия Хабирова

Как ранее сообщал Mkset, 28 октября в регионе произошли изменения: Рустем Газизов занял должность и. о. заместителя премьер-министра Башкирии. С 2017 по 2021 год он уже успел поработать заместителем главы администрации Уфы, а затем возглавил администрацию Стерлитамака, где трудился до 21 октября 2024 года.