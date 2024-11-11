Хабиров отчитал коллег за внезапную зиму

А впереди у региона — новогодние праздники. Как стало известно, 25 декабря, в дату католического Рождества, в Уфе пройдет республиканская новогодняя ёлка для школьников, где соберутся отличники учебы, победители олимпиад и спортивных соревнований, а также дети из семей военнослужащих и многодетных малоимущих семей. Как отметила и. о. министра культуры Башкирии Амина Шафикова, с 20 декабря 2024 года по 10 января 2025 года учреждения культуры региона планируют провести 28 тысяч мероприятий для почти двух миллионов человек.