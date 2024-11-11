Хабиров отчитал коллег за внезапную зиму

Posted 11 ноября, 12:35
Published 11 ноября, 12:35
Modified 11 ноября, 13:01
Updated 11 ноября, 13:01
С приходом зимы дорожные службы Башкирии активно работают над устранением последствий снегопадов и гололедицы. По словам главы минтранса РБ Любови Минаковой, на 23 тысячах километров региональных и межмуниципальных дорог задействовано почти 700 единиц техники. На федеральных трассах ситуация также под контролем: 176 машин обеспечивают безопасность на 800 километрах дорог. Запасы песка и технической соли превышают 113 тысяч тонн и будут пополняться по мере необходимости. Глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что «зима началась раньше ожидаемого, и нужно быть готовым ко всему».
На совещании Правительства Башкирии также была озвучена положительная новость о снижении уровня заболеваемости коронавирусом. И. о. министра здравоохранения Республики Роберт Иштуков сообщил, что с 1 по 11 ноября было зафиксировано 830 новых случаев COVID-19, что на 1854 случая меньше по сравнению с аналогичным периодом октября. Кроме того, уровень заболеваемости ОРВИ также снизился на 13%.
Не обошлось и без кадровых изменений: Максим Забелин покидает пост руководителя администрации Главы Башкирии и теперь возглавит министерство здравоохранения Московской области. Радий Хабиров выразил благодарность Забелину за его работу на благо региона.
А впереди у региона — новогодние праздники. Как стало известно, 25 декабря, в дату католического Рождества, в Уфе пройдет республиканская новогодняя ёлка для школьников, где соберутся отличники учебы, победители олимпиад и спортивных соревнований, а также дети из семей военнослужащих и многодетных малоимущих семей. Как отметила и. о. министра культуры Башкирии Амина Шафикова, с 20 декабря 2024 года по 10 января 2025 года учреждения культуры региона планируют провести 28 тысяч мероприятий для почти двух миллионов человек.