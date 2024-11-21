Потомство Хабирова покажут туристам в Башкирии

Как стало известно, теперь у любителей природы есть возможность не только посетить вольерное хозяйство зубров, но и познакомиться с их жизнью в условиях Мурадымовского ущелья, где они обитают уже больше года. Эти величественные животные были привезены из Республики Беларусь, завоз которых в Башкирию курировал глава региона Радий Хабиров.