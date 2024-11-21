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Posted 21 ноября, 05:13

Published 21 ноября, 05:13

Modified 21 ноября, 08:07

Updated 21 ноября, 08:07

Экскурсии к зубрам запустили в Башкортостане

Потомство Хабирова покажут туристам в Башкирии

21 ноября 2024, 05:13
Фото: 1MI.

Экскурсии к зубрам запустили в Башкортостане

В регионе стартуют новые туристические экскурсии, сообщает в четверг, 21 ноября, Министерство природопользования и экологии РБ.

Как стало известно, теперь у любителей природы есть возможность не только посетить вольерное хозяйство зубров, но и познакомиться с их жизнью в условиях Мурадымовского ущелья, где они обитают уже больше года. Эти величественные животные были привезены из Республики Беларусь, завоз которых в Башкирию курировал глава региона Радий Хабиров.

Сама экскурсия длится около двух часов и рассчитана для группы до 20 человек. Для удобства туристов на маршруте «Тропою зубра» были установлены пешеходные мостики через реку Большой Ик.

Римма Галеева, руководитель отдела экологического просвещения и туризма Дирекции по особо охраняемым природным территориям, отметила важность сохранения природного наследия: «Мы стараемся создавать условия для отдыхающих — новые маршруты, экотропы. Наша цель — минимизировать вмешательство человека в природу».
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Как ранее сообщал Mkset, новое учреждение для содержания животных и их демонстрации могут построить в столице Башкирии.

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