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Posted 5 ноября, 18:46

Published 5 ноября, 18:46

Modified 5 ноября, 18:48

Updated 5 ноября, 18:48

Хабиров призвал отказаться от корпоративов в Башкирии

Хабиров призвал отказаться от корпоративов в Башкирии

5 ноября 2024, 18:46
Фото: 1MI.
На оперативном совещании правительства во вторник, 5 ноября: защита от дронов, строительство музея, а также отказ от новогодних корпоративов — Mkset озвучивает главные темы обсуждения.

Во вторник, 5 ноября, в Центре управления регионом (ЦУР) прошло оперативное совещание под руководством главы Башкирии Радия Хабирова. На повестке дня стояли вопросы безопасности, культурного развития и предстоящих праздников.

Одной из ключевых тем стало обсуждение недавней атаки беспилотников на предприятия топливно-энергетического комплекса Уфы. Радий Хабиров отметил, что благодаря заранее принятым мерам атака была успешно предотвращена. Глава региона подчеркнул важность создания комбинированной системы защиты.

— Мы долго готовились, проводили заседания антитеррористической комиссии. Эта работа будет продолжаться, — добавил глава региона.
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Не менее интересным было сообщение о начале строительства Евразийского музея кочевых цивилизаций в 2025 году. По словам Хабирова, финансирование проекта уже обеспечено.

Также на совещании подняли вопрос о строительстве Дома музыки в Уфе по просьбе народного артиста России Сергея Ролдугина. Глава региона пообещал реализовать этот проект:

— Раз публично дал слово — значит надо его сдержать, — отметил Радий Хабиров.

Не осталась без внимания и выставка Третьяковской галереи в Уфе. Хабиров поручил продлить её время работы и организовать дополнительные мероприятия для посетителей.

— Выкуплены все абонементы на экскурсии. Увеличивайте время работы. Сделайте еще одну Ночь музеев, — обратился Радий Хабиров к и.о министра культуры Амине Шафиковой.
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Но самой обсуждаемой темой стала рекомендация Хабирова отказаться от новогодних корпоративов и фейерверков в связи с проведением специальной военной операции (СВО). Глава региона призвал глав муниципалитетов оставить такие мероприятия «до лучших времен».

— Нужно сделать для семей Новый год настоящим, — добавил Радий Хабиров, предложив создать ледовые городки заранее.
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