Хабиров призвал отказаться от корпоративов в Башкирии

Posted 5 ноября, 18:46
Published 5 ноября, 18:46
Modified 5 ноября, 18:48
Updated 5 ноября, 18:48
Во вторник, 5 ноября, в Центре управления регионом (ЦУР) прошло оперативное совещание под руководством главы Башкирии Радия Хабирова. На повестке дня стояли вопросы безопасности, культурного развития и предстоящих праздников.
Одной из ключевых тем стало обсуждение недавней атаки беспилотников на предприятия топливно-энергетического комплекса Уфы. Радий Хабиров отметил, что благодаря заранее принятым мерам атака была успешно предотвращена. Глава региона подчеркнул важность создания комбинированной системы защиты.
— Мы долго готовились, проводили заседания антитеррористической комиссии. Эта работа будет продолжаться, — добавил глава региона.
Не менее интересным было сообщение о начале строительства Евразийского музея кочевых цивилизаций в 2025 году. По словам Хабирова, финансирование проекта уже обеспечено.
Также на совещании подняли вопрос о строительстве Дома музыки в Уфе по просьбе народного артиста России Сергея Ролдугина. Глава региона пообещал реализовать этот проект:
— Раз публично дал слово — значит надо его сдержать, — отметил Радий Хабиров.
Не осталась без внимания и выставка Третьяковской галереи в Уфе. Хабиров поручил продлить её время работы и организовать дополнительные мероприятия для посетителей.
— Выкуплены все абонементы на экскурсии. Увеличивайте время работы. Сделайте еще одну Ночь музеев, — обратился Радий Хабиров к и.о министра культуры Амине Шафиковой.
Но самой обсуждаемой темой стала рекомендация Хабирова отказаться от новогодних корпоративов и фейерверков в связи с проведением специальной военной операции (СВО). Глава региона призвал глав муниципалитетов оставить такие мероприятия «до лучших времен».
— Нужно сделать для семей Новый год настоящим, — добавил Радий Хабиров, предложив создать ледовые городки заранее.