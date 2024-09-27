Радий Хабиров покинул Белый дом

Posted 27 сентября, 09:28
Published 27 сентября, 09:28
Modified 27 сентября, 11:27
Updated 27 сентября, 11:27
Как стало известно, Радий Хабиров ушел в плановый отпуск до 5 октября. Несмотря на временное отсутствие, вопросы социально-экономического развития региона остаются под ежедневным контролем руководителя, уверяют в ведомстве.
Стоит отметить, что в 2024 году глава региона уже уходил в краткосрочный отпуск. Тогда он планировал провести время с детьми и показать им достопримечательности Санкт-Петербурга.
Напомним, Радий Хабиров объявил о раздаче квартир в Башкирии. Новые квадратные метры жители региона получат благодаря уникальной федеральной программе. Ожидается, что благодаря реализации программы многие семьи смогут наконец покинуть старые и небезопасные квартиры.
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