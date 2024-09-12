Инаугурация Радия Хабирова — прямая трансляция

На церемонию, как ожидается, должна будет собраться вся политичская верхушка региона. Если «ритуал» последует своему обычному сценарию, в ходе инаугурации ещё раз озвучат итоги голосования, после чего Хабирову вручат удостоверение главы региона. Сразу за этим руководитель Республики должен будет принести клятву на русском и башкирском языках. За этим последует торжественная речь «нового» главы Башкирии.