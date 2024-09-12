Инаугурация Радия Хабирова — прямая трансляция

Posted 12 сентября, 04:35
Published 12 сентября, 04:35
Modified 12 сентября, 05:07
Updated 12 сентября, 05:07
Инаугурация руководителя региона Радия Хабирова, как сообщает правительство Республики, начнётся в 10:00. Со дня проведения церемонии официально начнётся новый срок полномочий действующего главы Башкортостана.
Прямая трансляция ведётся местными телеканалами, а также на ресурсах руководителя Башкирии в соцсетях.
Новый состав правительства будет утверждён чуть позже — 18 сентября. Такую информацию сообщил у себя в Telegram-канале депутат Курултая Рустем Ахмадинуров. По словам парламентария, уже спустя неделю после инаугурации обновлённый кабинет министров будет готов к работе.
Напомним, с 6 по 8 сентября в Башкортостане проходили выборы главы региона. В эти же дни губернаторов и глав выбирали во многих других регионах России. По данным ЦИКа, Хабиров в ходе голосования получил 80,21% голосов избрателей. Добавим, явка в регионе составила 72,34%.
Подробнее об итогах выборов в Башкирии — читайте в материале Mkset.
На церемонию, как ожидается, должна будет собраться вся политичская верхушка региона. Если «ритуал» последует своему обычному сценарию, в ходе инаугурации ещё раз озвучат итоги голосования, после чего Хабирову вручат удостоверение главы региона. Сразу за этим руководитель Республики должен будет принести клятву на русском и башкирском языках. За этим последует торжественная речь «нового» главы Башкирии.
На прошлой инаугурации в 2019 году торжественная часть длилась чуть больше получаса. С пересказа автора Mkset, Хабиров тогда пообещал разрешить множество наболевших инфраструктурных проблем региона, разобраться в ситуациях с обманутыми дольщиками, а также развить Республику во многих других сферах.