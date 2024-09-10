В Башкирии снесут более 500 домов

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 06:21
На недавнем оперативном совещании глава региона Радий Хабиров озвучил планы по переселению из аварийного жилья, которое начнётся уже в 2025 году. Программа затронет судьбу более 14,7 тысячи человек, живущих в аварийных домах. Она охватит 565 многоквартирных домов общей площадью 227 тысяч квадратных метров.
За последние несколько лет многие дома были признаны непригодными для проживания: крыши текут, стены трещат, а, порой, и вовсе не осталось желания делать ремонт. С начала 2017 года по начало 2022 года ситуация стала особенно критичной — именно тогда было зафиксировано наибольшее количество аварийных объектов.
Реализация программы будет проходить в шесть этапов, начиная с 2024 года. В этом году запланировано выделение 134,2 миллиона рублей на первый этап, который включает расселение двух муниципалитетов: Уфы и Бирска. Здесь жители смогут покинуть свои старые квартиры и переехать в новое жилье.
Но как же быстро решить проблему оставшихся аварийных домов? Артём Ковшов предложил два интересных подхода: включение границ аварийного жилья в договоры о комплексном развитии территорий и расширение географии масштабного инвестиционного проекта для муниципалитетов.
Кроме того, стоит отметить успешный опыт 2023 года — Башкортостан стал одним из немногих регионов России, завершивших программу переселения из аварийного жилья до установленного срока.