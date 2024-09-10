mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

В Башкирии снесут более 500 домов

В Башкирии снесут более 500 домов

10 сентября 2024, 04:54
Фото: 1MI
Дома подлежат сносу в рамках новой программы переселения, сообщил в понедельник, 9 сентября, и. о. министра строительства и архитектуры Артём Ковшов.

На недавнем оперативном совещании глава региона Радий Хабиров озвучил планы по переселению из аварийного жилья, которое начнётся уже в 2025 году. Программа затронет судьбу более 14,7 тысячи человек, живущих в аварийных домах. Она охватит 565 многоквартирных домов общей площадью 227 тысяч квадратных метров.

За последние несколько лет многие дома были признаны непригодными для проживания: крыши текут, стены трещат, а, порой, и вовсе не осталось желания делать ремонт. С начала 2017 года по начало 2022 года ситуация стала особенно критичной — именно тогда было зафиксировано наибольшее количество аварийных объектов.

Реализация программы будет проходить в шесть этапов, начиная с 2024 года. В этом году запланировано выделение 134,2 миллиона рублей на первый этап, который включает расселение двух муниципалитетов: Уфы и Бирска. Здесь жители смогут покинуть свои старые квартиры и переехать в новое жилье.

Но как же быстро решить проблему оставшихся аварийных домов? Артём Ковшов предложил два интересных подхода: включение границ аварийного жилья в договоры о комплексном развитии территорий и расширение географии масштабного инвестиционного проекта для муниципалитетов.

Кроме того, стоит отметить успешный опыт 2023 года — Башкортостан стал одним из немногих регионов России, завершивших программу переселения из аварийного жилья до установленного срока.

Власти Уфы забрали на нужды города девять жилых домов
Узнать подробнее
Читайте также:
За что на самом деле Путин наградил трех жителей БашкирииОсень в Башкирии отменяетсяЖивописный уголок Башкирии подарили бизнесу
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Инвестиции#Жилье#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Аварийные дома#Туймазы#Татарстан#Хабиров Радий#Расселение#Курск#Курская область#Переселение#Жизнь#Программа переселения
Подпишитесь
Осень в Башкирии отменяется
Вчера, 17:17
«Ломайте, мы ж миллионеры»: в Башкирии срезали новый асфальт
Вчера, 16:55
За что на самом деле Путин наградил трех жителей Башкирии
Сегодня, 04:35
«Ломайте, мы ж миллионеры»: в Башкирии срезали новый асфальт
Вчера, 16:55
Живописный уголок Башкирии подарили бизнесу
Вчера, 17:07