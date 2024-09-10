В Башкирии снесут более 500 домов

За последние несколько лет многие дома были признаны непригодными для проживания: крыши текут, стены трещат, а, порой, и вовсе не осталось желания делать ремонт. С начала 2017 года по начало 2022 года ситуация стала особенно критичной — именно тогда было зафиксировано наибольшее количество аварийных объектов.