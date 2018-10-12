Радий Хабиров дал первое телеинтервью после назначения главой Башкирии
Новый руководитель региона дал понять, что уже вполне готов взяться за решение задач на новом месте.
Сегодня, 12 октября, Радий Хабиров, который накануне указом президента России был назначен временно исполняющим обязанности главы Башкирии, дал свое первое интервью в новом качестве подмосковному телеканалу 360°.
- Это огромная ответственность. Для себя я вижу самое главное – это оправдать доверие президента, - отметил Радий Хабиров. - И, конечно, сделать так, чтобы мои силы, мои знания, мой опыт помогли нашим людям в Башкортостане жить лучше
Радий Хабиров сообщил, что только сегодня собирается вылетать в Башкирию, однако он вполне готов приступить к новым обязанностям.
- Безусловно, сейчас уже начался ответственный период – и отопительный сезон, и множество вопросов по организации жизнеобеспечения. У меня будет время войти в курс дела, уже после этого буду решать стратегические задачи, - сказал он.
Пользуясь случаем, Радий Хабиров еще раз поблагодарил своих коллег из Подмосковья за поддержку и накопленный опыт совместной работы.
Напомним, накануне, 11 октября объявил о своей отставке бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов.