Радий Хабиров дал первое телеинтервью после назначения главой Башкирии

Сегодня, 12 октября, Радий Хабиров, который накануне указом президента России был назначен временно исполняющим обязанности главы Башкирии, дал свое первое интервью в новом качестве подмосковному телеканалу 360°.

- Это огромная ответственность. Для себя я вижу самое главное – это оправдать доверие президента, - отметил Радий Хабиров. - И, конечно, сделать так, чтобы мои силы, мои знания, мой опыт помогли нашим людям в Башкортостане жить лучше

Радий Хабиров сообщил, что только сегодня собирается вылетать в Башкирию, однако он вполне готов приступить к новым обязанностям.

- Безусловно, сейчас уже начался ответственный период – и отопительный сезон, и множество вопросов по организации жизнеобеспечения. У меня будет время войти в курс дела, уже после этого буду решать стратегические задачи, - сказал он.

Пользуясь случаем, Радий Хабиров еще раз поблагодарил своих коллег из Подмосковья за поддержку и накопленный опыт совместной работы.

Напомним, накануне, 11 октября объявил о своей отставке бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов.