mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

tg: Радий Хабиров

Радий Хабиров исполняет мечты

14 июля 2024, 09:33
tg: Радий Хабиров
Молодой человек из Миякинского района во время встречи с главой Башкирии Радием Хабировым признался, что мечтает о кинозале в родном селе и как оказалось, его мечта вот-вот сбудется, сообщает пресс-служба главы Республики.

В следующем году в Миякинском районе, а также в Бакалинском, Нуримановском, Ермекеевском и Аскинском районах появятся современные кинозалы. Это стало возможным благодаря победе Башкортостана в федеральном конкурсе субсидий на развитие киноиндустрии. Радий Хабиров выразил благодарность сотрудникам киностудии «Башкортостан» за их помощь в подготовке заявок на конкурс.

— Кино — это не просто развлечение, это важная часть культуры и просвещения. Особую роль оно играет в воспитании подрастающего поколения, — отметил глава Республики.

Сейчас в Башкирии функционирует уже 61 кинозал, модернизированный за счет федеральных средств. И, судя по всему, в ближайшем будущем их станет еще больше.

Фото: Радий Хабиров
Читайте также:
Башкортостан и Узбекистан укрепляют стратегическое сотрудничествоЗвезда «Дня выборов» снимется в фильме про УфуПервая леди Башкирии удивила Радия Хабирова
#Анжелика Барабаш#Общество#Культура#Кино#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Глава Башкирии#Хабиров Радий#Кинотеатр
Подпишитесь
Город в Башкирии остался без электричества
Сегодня, 03:44
Видео. Стадо коров смыло наводнением в Башкирии
Сегодня, 04:50
Из-за непогоды дамбы под угрозой в трех районах Башкортостана
Вчера, 12:48
Мистические уголки Уфы: путеводитель по самым жутким и загадочным местам города
Вчера, 12:10
В Башкирии в результате пожара погибли десятки животных
Вчера, 11:15
Жительница Саратовской области стала вторым победителем акции Почта Банка
12 июля, 10:05