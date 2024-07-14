Радий Хабиров исполняет мечты

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В следующем году в Миякинском районе, а также в Бакалинском, Нуримановском, Ермекеевском и Аскинском районах появятся современные кинозалы. Это стало возможным благодаря победе Башкортостана в федеральном конкурсе субсидий на развитие киноиндустрии. Радий Хабиров выразил благодарность сотрудникам киностудии «Башкортостан» за их помощь в подготовке заявок на конкурс.
— Кино — это не просто развлечение, это важная часть культуры и просвещения. Особую роль оно играет в воспитании подрастающего поколения, — отметил глава Республики.
Сейчас в Башкирии функционирует уже 61 кинозал, модернизированный за счет федеральных средств. И, судя по всему, в ближайшем будущем их станет еще больше.