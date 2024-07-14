Радий Хабиров исполняет мечты

В следующем году в Миякинском районе, а также в Бакалинском, Нуримановском, Ермекеевском и Аскинском районах появятся современные кинозалы. Это стало возможным благодаря победе Башкортостана в федеральном конкурсе субсидий на развитие киноиндустрии. Радий Хабиров выразил благодарность сотрудникам киностудии «Башкортостан» за их помощь в подготовке заявок на конкурс.