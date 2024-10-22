Воздушный мост появится в Башкирии

Posted 22 октября, 08:39
Published 22 октября, 08:39
Modified 22 октября, 08:41
Updated 22 октября, 08:41
В 2023 году два населённых пункта — Баймак и Верхотор — стали победителями Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды.
— Мы уже привели в порядок в Баймаке центральную площадь в рамках проекта «Ветер перемен», — поделился Радий Хабиров.
Теперь внимание будет уделено парку имени Салавата Юлаева в Баймаке. Здесь планируется создать современное пространство с обновленной аллеей, фонтаном и даже скейт-парком. Но главным новшеством станет Воздушный мост, с которого откроется вид на реку Таналык и «черную гору». Погулять по новому парку баймакцы смогут уже в 2025 году.
Не менее интересные изменения ждут и Верхотор. По проекту «Верхотор — театр времён» здесь появится амфитеатр со сценой, игровая площадка и зона для скейтбордистов. Также запланировано разбить яблоневый сад и оборудовать смотровую площадку с видом на церковь Казанской Богородицы. Работы здесь завершатся также к 2025 году.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе сквер возле Дворца творчества «Орион» преобразится и станет местом ратной памяти.