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Posted 22 октября, 08:39

Published 22 октября, 08:39

Modified 22 октября, 08:41

Updated 22 октября, 08:41

Воздушный мост появится в Башкирии

Воздушный мост появится в Башкирии

22 октября 2024, 08:39
Фото: Радий Хабиров
В регионе продолжается благоустройство парков в рамках Всероссийского конкурса, сообщает об этом во вторник, 22 октября, Глава Республики Радий Хабиров.

В 2023 году два населённых пункта — Баймак и Верхотор — стали победителями Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды.

— Мы уже привели в порядок в Баймаке центральную площадь в рамках проекта «Ветер перемен», — поделился Радий Хабиров.

Теперь внимание будет уделено парку имени Салавата Юлаева в Баймаке. Здесь планируется создать современное пространство с обновленной аллеей, фонтаном и даже скейт-парком. Но главным новшеством станет Воздушный мост, с которого откроется вид на реку Таналык и «черную гору». Погулять по новому парку баймакцы смогут уже в 2025 году.

Не менее интересные изменения ждут и Верхотор. По проекту «Верхотор — театр времён» здесь появится амфитеатр со сценой, игровая площадка и зона для скейтбордистов. Также запланировано разбить яблоневый сад и оборудовать смотровую площадку с видом на церковь Казанской Богородицы. Работы здесь завершатся также к 2025 году.

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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе сквер возле Дворца творчества «Орион» преобразится и станет местом ратной памяти.

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