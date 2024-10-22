Воздушный мост появится в Башкирии

Теперь внимание будет уделено парку имени Салавата Юлаева в Баймаке. Здесь планируется создать современное пространство с обновленной аллеей, фонтаном и даже скейт-парком. Но главным новшеством станет Воздушный мост, с которого откроется вид на реку Таналык и «черную гору». Погулять по новому парку баймакцы смогут уже в 2025 году.