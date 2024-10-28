Штраф Хабирова ввели в Башкирии

Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев пояснил, что оперативный штаб координирует действия по обеспечению режима базовой готовности, введенного Указом Президента России. Этот режим подразумевает усиление охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения, а также защиту населения от чрезвычайных ситуаций.