Штраф Хабирова ввели в Башкирии

Posted 28 октября, 06:34
Published 28 октября, 06:34
Modified 28 октября, 09:39
Updated 28 октября, 09:39
Государственное Собрание Республики Башкортостан приняло закон, который вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь за неисполнение решений главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, который является руководителем оперативного штаба, предусмотрены штрафы.
Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев пояснил, что оперативный штаб координирует действия по обеспечению режима базовой готовности, введенного Указом Президента России. Этот режим подразумевает усиление охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения, а также защиту населения от чрезвычайных ситуаций.
Согласно новому закону, за неисполнение решений оперштаба предусмотрены следующие штрафы:
• Для граждан — от 3 000 до 5 000 рублей;
• Для должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей;
• Для юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей.
Как сообщают в ведомстве, эти меры направлены на укрепление исполнительской дисциплины в регионе. Закон уже направлен на подпись главе Республики Башкортостан.