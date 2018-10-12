Радий Хабиров: Десять лет по пути из Башкирии в Башкирию

Назначение Радия Хабирова временно исполняющим обязанности главы Башкирии является сегодня, 12 марта, темой номер один в СМИ и местных соцсетях. "Добровольную" отставку г-на Хамитова и весть о назначении врио Главы Башкирии публика встретила с воодушевлением, возле памятника Салавата Юлаева вечером 11 октября были импровизированные народные гуляния с участием кураистов и танцевального ансамбля. Республика оказавшись на несколько часов без руководителя и без главы столичного города замерла в ожидании первых шагов нового начальника. Медиакорсеть вспомнила ключевые факты биографии Радия Хабирова.

Итак, Радий Фаритович родился 20 марта 1964 года в деревне Сайраново Ишимбайского района Башкирии.

Свой трудовой путь начал учеником фрезеровщика Ишимбайского завода транспортного машиностроения. Служил в армии, затем закончил юрфак Башгосуниверситета. Работал ассистентом кафедры госправа и советского строительства юрфака, был председателем профкома вуза. Отучился в магистратуре в турецком университете Билькент, имеет степень кандидата юридических наук. После этого преподавал на родном юрфаке БашГУ. Возглавлял Институт права БашГУ.

С сентября 2003 года по июль 2008 года занимал должность руководителя Администрации президента Башкирии Муртазы Рахимова.

Его переезд на работу в Управление внутренней политики Администрации президента России сопровождалось серьезным конфликтом с Муртазой Рахимовым. В тот период в регионе развернулась кампания против Радия Хабирова, которого постарались обвинить во всех возможных нарушениях.

Вот как описал тот период в своей книге «Бабай всея Руси» соратник Радия Хабирова Ростислав Мурзагулов.

«Радий беспечно уехал в отпуск. Через пару дней после его отъезда какой-то его большой друг слил во влиятельную федеральную газету (речь идет о статье Элины Билевской "Преемник Муртазы" в Газете.Ру ) сенсационную историю о том, что «Кремль забирает Радия на стажировку, чтобы через полгода вернуть его в республику преемником Бабая».

Бабаевский семейный совет проголосовал – «мочить».

И появились какие-то безумные заявления на имя Бабая, в милицию, в «Единую Россию», в которых всевозможные представители «общественности» писали, какой Радий негодяй, коррупционер, врун, болтун и хохотун и как ни в коем случае нельзя допустить, чтобы такой «нихароший щилавек» представлял республику в такой уважаемой организации, как администрация президента России. Писали все – начиная с депутатов Госдумы от республики и заканчивая ткачихами, швецами, жнецами, на курае игрецами, причем – все одинаково, как под копирку. Журналисты потом показывали мне, как в некоторых подобных разоблачительных письмах, присланных в их редакции, авторы не удосуживались потереть свойства файла, в которых черным по белому было написано, что сварганили их в здании бабаевской администрации чиновником таким-то».

Однако его назначению на должность директора Департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием РФ и политическими партиями в Управлении президента страны по внутренней политике это не помешало.

С 2009 года Радий Хабиров являлся заместителем начальника этого Управления.

Публичное примирение Радия Хабирова с Муртазой Рахимовым произошло в 2014 году, когда Радий Фаритович прилетал в Уфу, чтобы поздравить своего бывшего руководителя с 80-летием.

- Это нормальное, адекватное назначение. Вряд ли бы нашелся человек, конкурентный ему. C точки зрения аппаратного веса, опыт у него локальный. Федерального опыта пока недостаточно. Хабиров - это достаточно амбициозный человек. Но сможет ли он закрыть пробелы, которые не закрыла команда Рустэма Хамитова? Реального опыта управления огромной и сложной республикой у него нет. Очевидно, что он очень доверяет федеральному центру, - отметил политолог Сергей Маркелов. - Хабиров мне запомнился эдаким тихим разведчиком, который вышел из тени и теперь покажет свои лучшие качества. Все зависит от того, какую он соберет сегодня команду и по какому сценарию будут выбирать кандидатуры. Если соберет мощную команду, республика рванет вперед, если нет - нас ждет стабильность. А это, как мы знаем из медицинских справочников, всегда плохо.

- Хабиров - мощная в политическом отношении фигура. Долгое время считалось, что он слишком силён для того, чтобы ему доверять такой непростой регион как Башкирия. Полагаю, все эти годы Радия Хабиров хотел вернуться в республику и сейчас это произошло. На мой взгляд, Радий Хабиров очень опытен, и как эффективный политик, сразу же махать шашкой не будет, хотя, конечно, без кадровых изменений не обойтись, - высказал свое суждение политолог Дмитрий Михайличенко. - Несмотря на то, что я позитивно оцениваю работу Рустэма Хамитова на посту главы республики, нельзя не признать: его кадровая политика провалилась. Все эти безграмотные министры, разговоры про балтачевский клан (кстати , интересно, где сейчас господин Муниров?), совершенно непотребный уровень профессионализма ряда назначенцев и т.д. Все это сыграло крайне негативную роль в политической карьере Хамитова. Полагаю, деятельность Хабирова будет направлена на формирование эффективной и строгой вертикали власти. Стилистика позиционирования республиканской власти также поменяется, однако не кардинально. Безусловно, будет оказано уважение Муртазе Рахимову, однако сейчас целесообразно дать месседж о том, что никаких этнократических режимов не будет. Также очень важно, чтобы Хабиров эффективно лоббировал интересы республики на федеральном уровне. Прежде всего, это касается участия региона в нацпроектах.

С января 2017 года Радий Хабирова возглавил город Красногорск, который называют столицей Подмосковья. И весьма преуспел на этом посту, совершив немало полезных дел для красногорцев, в том числе и в плане благоустройства города, и заручившись надежной поддержкой общественности.

Когда вчера, 11 октября, Радий Хабиров был назначен указом президента России Владимира Путина временно исполняющим обязанности главы Башкирии, сразу вспомнилась его реплика, произнесенная буквально за пару недель до этого события. Тогда сам Радий Фаритович, похоже, не подозревал о приближающейся крутой перемене в его политической карьере. В конце сентября в ходе встречи со студентами РГСУ на вопрос одного из них о возможном выдвижении в главы республики Башкортостан, Хабиров на несколько секунд замешкался. Однако после взял уверенный тон и дал ответ.

- Выдвигаться я не буду. Структура управления в РФ устроена таким образом, что все подобные инициативы исходят от президента. Я на них опираюсь, - сказал тогда Радий Хабиров, имея в виду, судя по всему, свое возможное участие в выборах главы Башкирии, намеченных на сентябрь 2019 года. Однако жизнь внесла свои коррективы. - Хабиров без проблем выиграет выборы, которые Хамитов не смог бы выиграть никогда. Первый - абсолютно «новое лицо». Массовый избиратель его не знает. В ситуации растущего запроса на обновление и перемены - это принципиально важно, - высказал свое мнение на этот счет политтехнолог Аббас Галлямов. - При этом никто не скажет, что Хабиров - новичок без опыта или «варяг». Он успел поработать и на федеральном уровне - в Кремле, и на региональном - в Башкирии, и на муниципальном - в Красногорске. В Москве он работал с законодателями - с Госдумой. Это значит, что он не понаслышке знает, как функционируют все основные ветви и уровни власти. Это идеальный сплав опыта и новизны. Такие вещи очень нравятся избирателю.

- Я думаю, что Радий Хабиров - это лучшая кандидатура из всех возможных и реальных альтернатив. К его основным преимуществам я бы отнес следующее: во-первых, он - опытный управленец, не раз доказывающий свою эффективность на разных участках как в административной, хозяйственной, так и в политической сфере. Во-вторых, имеет большой опыт работы в Башкирии, знает регион досконально и, несмотря на большой срок отсутствия в Башкирии, местными элитами и населением не воспринимается как "варяг". Это означает, что у него сразу будет высокий лимит доверия и позитивных ожиданий. В ином случае, ему наоборот пришлось бы этот лимит доверия зарабатывать с нуля. В-третьих, у него есть пул сторонников из управленцев в Башкирии, так же как команда, которая создана за последние пару лет в Красногорске из выходцев из Башкирии. Вероятно, часть из них вместе с ним вернется в родную республику. То есть у него есть костяк команды и ее не надо будет формировать с нуля. Это, безусловно, большое преимущество с точки зрения эффективности управления. Для Рустэма Хамитова в свое время - это была главная из проблем, - отметил политолог Станислав Шкель. - Но самое главное - у Радия Хабирова обширные связи на уровне федерального центра. В современных условиях сверхцентрализации - это один из важнейших факторов успешного развития региона. Потому что сегодня эффективность губернатора во многом связана с умением убеждать федеральных чиновников в увеличении субсидий и трансфертов для региона. В ситуации перекоса контроля над ресурсами в пользу центра, между регионами идет конкуренция за эти ресурсы и неформальные связи, которые есть у губернатора на уровне Кремля, являются ключевыми преимуществами, позволяя одним регионам быть более экономически успешными, чем другие.

Из официальных источников известно, что Радий Хабиров награжден почетной грамотой президента РФ и орденом Республики Крым. В мае 2009 года указом президента России ему было присвоен классный чин действительного государственного советника Российской Федерации.

По мнению уфимского политолога Алексея Трегубова, запаса эйфории, охватившего Башкирию с вестями об отставке четы Хамитовых с поста главы региона и назначении долгожданного Хабирова, хватит как минимум на полгода политического «медового месяца».

- Однако набор нерешенных осторожным вождём проблем и инфраструктурных усталостей в обществе Башкирии будет вызовом даже для Геракла. Башкирия уже не та, что была 10 лет назад: особенно деградировал и заместился случайными пассажирами управленческий аппарат: слишком много чиновников выросли в режиме электронного обмена ответственностью, и просто не в курсе, что такое порядок и честная работа на результат, - считает Алексей Трегубов.

Радий Фаритович женат. У него трое детей: две взрослые дочери от первого брака с Ларисой Лукьяновой и сын от второго брака с Кариной Аветисян. Судя по его подписям к семейным фотографиям, Радий Фаритович очень счастлив в браке.

- ... в душе мир и покой. Всем - счастья, добра, мира, покоя, - так он подписал совместное фото с супругой.

Радий Хабиров не забывает про спорт, но это не теннис, не горные лыжи и даже не велосипед, как у его предшественника. Хабиров - кандидат в мастера спорта по классической и греко-римской борьбе.