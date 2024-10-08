В Башкирии оценили урожай жуткого лета

Posted 8 октября, 16:36
Published 8 октября, 16:36
Modified 8 октября, 17:47
Updated 8 октября, 17:47
Лето 2024 года стало настоящим испытанием для сельского хозяйства региона. Проливные дожди в июле и августе заставили объявить режим ЧС в 54 районах. Однако, несмотря на все сложности, работа на полях не останавливалась. В октябре было собрано 3 миллиона тонн зерна, что составляет 95% от запланированных площадей.
Аграрии продолжают трудиться: началась уборка подсолнечника, а также выкопано две трети площадей сахарной свеклы. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 21,7 центнера с гектара — это даже выше, чем в 2023 году.
— Все это результат профессионализма и огромного трудолюбия наших аграриев. Благодарю их за работу, — пишет Радий Хабиров.
Но не стоит забывать и о технике: за последние пять лет было закуплено более 16 тысяч единиц сельхозтехники на сумму 56 миллиардов рублей.