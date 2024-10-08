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Posted 8 октября, 16:36

Published 8 октября, 16:36

Modified 8 октября, 17:47

Updated 8 октября, 17:47

В Башкирии оценили урожай жуткого лета

В Башкирии оценили урожай жуткого лета

8 октября 2024, 16:36
Фото: Радий Хабиров
Сюжет
Радий Хабиров
В регионе завершилась уборка зерновых, несмотря на непростое лето с проливными дождями, сообщает во вторник, 8 октября, глава Республики Радий Хабиров.

Лето 2024 года стало настоящим испытанием для сельского хозяйства региона. Проливные дожди в июле и августе заставили объявить режим ЧС в 54 районах. Однако, несмотря на все сложности, работа на полях не останавливалась. В октябре было собрано 3 миллиона тонн зерна, что составляет 95% от запланированных площадей.

Аграрии продолжают трудиться: началась уборка подсолнечника, а также выкопано две трети площадей сахарной свеклы. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 21,7 центнера с гектара — это даже выше, чем в 2023 году.

— Все это результат профессионализма и огромного трудолюбия наших аграриев. Благодарю их за работу, — пишет Радий Хабиров.

Но не стоит забывать и о технике: за последние пять лет было закуплено более 16 тысяч единиц сельхозтехники на сумму 56 миллиардов рублей.

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