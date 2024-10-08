В Башкирии оценили урожай жуткого лета

Лето 2024 года стало настоящим испытанием для сельского хозяйства региона. Проливные дожди в июле и августе заставили объявить режим ЧС в 54 районах. Однако, несмотря на все сложности, работа на полях не останавливалась. В октябре было собрано 3 миллиона тонн зерна, что составляет 95% от запланированных площадей.