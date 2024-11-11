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Posted 11 ноября, 08:13

Published 11 ноября, 08:13

Modified 11 ноября, 08:32

Updated 11 ноября, 08:32

Максим Забелин уходит из правительства Башкортостана

Хабиров лишился главы администрации

11 ноября 2024, 08:13
Фото: Vk/Администрация Главы РБ.

Максим Забелин уходит из правительства Башкортостана

Сюжет
Радий Хабиров
Руководитель администрации главы региона Максим Забелин покидает свой пост, сообщает в понедельник, 11 ноября, правительство Башкирии.

В понедельник, 11 ноября, на оперативном совещании правительства Башкирии произошли важные изменения: Максим Забелин, который долгое время занимал пост руководителя администрации Главы Республики, объявил о своем уходе. Он отправляется в Московскую область, где его ждет новая роль — министра здравоохранения.

Глава региона Радий Хабиров вручил Максиму Забелину орден Салавата Юлаева — высшую награду Республики Башкортостан. Также Радий Хабиров добавил, что теперь между Башкирией и Московской областью появится новая «ниточка дружбы».

— Шесть лет, проведённые в Башкортостане, стали важной и насыщенной частью моей жизни. Я искренне полюбил красоты башкирского края. Башкортостан занял особое место в моём сердце, и я уношу с собой только самые тёплые и светлые воспоминания. Спасибо вам за всё, — пишет Максим Забелин.

Исполняющим обязанности руководителя администрации главы Башкирии назначен первый заместитель Максима Забелина — Азат Бадранов.

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