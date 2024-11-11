Хабиров лишился главы администрации

В понедельник, 11 ноября, на оперативном совещании правительства Башкирии произошли важные изменения: Максим Забелин, который долгое время занимал пост руководителя администрации Главы Республики, объявил о своем уходе. Он отправляется в Московскую область, где его ждет новая роль — министра здравоохранения.