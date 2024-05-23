«Не интересует»: как в Уфе отреагировали на повышение стоимости проезда на автобусах

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Published Сегодня, 06:44
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Власти анонсировали повышение стоимости проезда на общественном транспорте. Так, с 3 июня за проезд на автобусе придется отдать 41 ₽, по проездной карте «Алга» поезда обойдется дешевле — 34 руб.
Новость о повышении стоимости проезда вызвала бурную реакцию со стороны жителей республики. Многие из них отметили, что повышение не обосновано, а также указали на многочисленные проблемы в сфере общественного транспорта в Уфе и республике.
— Здравствуйте Радий Фаритович, с каким пор у нас опять повышаются цены на транспорт? Транспорт что лучше каждый раз становится? В автобусах также нету мест, с многих мест также невозможно уехать. Безобразие! Одно только повышение, когда будет снижение цен на транспорт? Эта цена не стоит этого транспорта. С Шота Руставели как невозможно было уехать так и не уедешь, с Зеленой рощи прямым рейсом не уехать в затон. А цены, видите ли, повышаются. Про частный маршрут я вообще молчу, кто захочет тот и проедет, а люди стоите, — пишет Алена Д.
Другие пользователи отмечают, что повышение цен негативно скажется на финансовом благосостоянии граждан.
— Почему по школьной транспортной карте дети должны платить полностью стоимость проезда, не везде можно уехать на троллейбусе и трамвае. Депутаты и Администрация, пожалуйста, примите меры, сделайте школьникам проезд дешевле?! Они не могут заработать себе на проезд, и, может, не стоит поднимать стоимость проезда? Не все получают зарплату по сто тысяч. Задумайтесь, чиновники, большинство у всех зарплата 20 тысяч — Гульнара О.
На жалобы пользователей отреагировали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Представители ведомства заявили, что повышение стоимости проезда является вынужденной мерой, обусловленной повышением цен на горюче-смазочные материалы, автомобильные запчасти и др. Кроме того, как отметили в минтрансе, во многих других городах-миллионниках стоимость проезда на общественном транспорте выше по сравнению с Уфой.
— По транспортной карте «Алга» цена на проезд в Уфе ниже, чем по транспортным картам в городах-миллионниках России. В Уфе проезд будет стоить 34 рубля, а к примеру, жители Новосибирска и Самары по транспортной карте платят 35 рублей, Перми — 37 рублей, Казани — 38 рублей, Краснодаре — 40 рублей — заявили в ведомстве.
Однако, судя по недовольным комментариям, данный аргумент не убедил граждан. Многие из них отметили, что их не интересует, сколько за проезд платят жители других регионов.
— Меня не интересует какие цены в других городах, я писала о нашей Республике. Обычные люди здесь причем что все дорожает. Если транспорт дорожает, делайте его, пожалуйста, лучше. Пустите больше транспорта. Повторюсь, с Шота Руставели ездит одна маршрутка 224, ее пока дождешься, состаришься. С зеленой рощи прямым рейсом не уехать в затон, — Алена.
— А мы не в Новосибирске и ни в Казани. Транспорт ждёшь по часу и еще проезд космический, — Ирина С.
Отметим, что изначально речь шла о повышении цен на проезд на автобусах ГУП «Башавтотранс», однако позднее об изменении стоимости заявили и частные перевозчики. Так, компания «Автомиг», комментируя новость о повышении, заявила, что это делается для того, чтобы «цена проезда была единая».