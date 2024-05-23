«Не интересует»: как в Уфе отреагировали на повышение стоимости проезда на автобусах

На жалобы пользователей отреагировали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Представители ведомства заявили, что повышение стоимости проезда является вынужденной мерой, обусловленной повышением цен на горюче-смазочные материалы, автомобильные запчасти и др. Кроме того, как отметили в минтрансе, во многих других городах-миллионниках стоимость проезда на общественном транспорте выше по сравнению с Уфой.