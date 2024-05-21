Теневая экономика Башкирии: кто в ответе за коррупционную паутину в регионе

Следствие считает, что с июля 2023 года по март 2024 года Сатаев требовал от местного предпринимателя взятку за подписание актов обследования двух земельных участков. Предприниматель арендовал эти участки и планировал их выкупить. По версии следователей, в качестве мзды чиновник мог требовать оформить на его доверенное лицо право собственности на пять других земельных участков. Общая кадастровая стоимость этих участков превышает 1,1 миллиона рублей.