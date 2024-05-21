Теневая экономика Башкирии: кто в ответе за коррупционную паутину в регионе

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Башкирия — регион с богатыми ресурсами и развитой экономикой. Но за фасадом благополучия скрывается неприглядная правда — коррупция, глубоко пустившая корни во властные структуры.
В последние месяцы республику сотрясали громкие коррупционные скандалы: от арестов высокопоставленных чиновников до разоблачения схем хищения бюджетных средств. Общество задается вопросом: насколько масштабна проблема и почему борьба с коррупцией порой напоминает сражение с гидрой — на месте одной отрубленной головы вырастают две новые?
Коррупция — угроза национальным интересам: жесткий курс властей сохраняется
Выступление Владимира Путина на коллегии МВД в начале апреля 2024 г. в очередной раз подчеркнуло системный характер проблемы коррупции в России. Президент четко дал понять, что борьба с этим злом — не разовая кампания, а принципиальная задача, требующая последовательных и жестких действий.
— Важнейшей задачей остается и принципиальная, последовательная борьба с коррупцией, которая отравляет общество, ломает законопослушный бизнес, крадет деньги, необходимые для обороны страны, для ее движения вперед в экономике, в социальной сфере, — сказал глава государства.
Особо стоит отметить акцент на вреде коррупции для экономики и обороноспособности. Путин открыто заявил, что коррупционеры по сути «крадут» средства, предназначенные для развития страны и обеспечения ее безопасности. Это серьезное обвинение, фактически приравнивающее коррупцию к угрозе национальным интересам.
Таким образом, Президент обозначил борьбу с коррупцией не просто как правоохранительную задачу, а как фундаментальное условие для построения сильного и процветающего государства.
Вторит Президенту России и глава Башкортостана Радий Хабиров. Напомним, что на прошлогоднем всероссийском антикоррупционном форуме в Уфе он обозначил четкую позицию руководства республики: коррупция — это тормоз на пути развития региона, с которым необходимо бороться системно и бескомпромиссно.
— Мы ясно понимаем, что обеспечить динамичное развитие региона невозможно, если на наших руках и ногах будут такие «оковы», как коррупция. В этой связи огромное значение имеет такое понятие, как антикоррупционные пропаганда и воспитание, — подчеркнул Хабиров.
Несмотря на это, « Весна-2024» в Башкирии стала рекордной по задержанию политиков, чиновников и бизнесменов, обвиненных в коррупции.
Список фигурантов громких дел включает разнообразные схемы — от взяточничества и хищения бюджетных средств до злоупотребления служебным положением.
Редакция Мксеть проанализировала самые резонансные случаи и составила ТОП-5 фигур, чьи имена в апреле–мае 2024 года оказались связаны с подозрениями, задержаниями и обвинениями в коррупционных преступлениях. Представляем вашему вниманию их истории — истории о том, как коррупция разрушает жизни, подрывает доверие к власти и тормозит развитие региона.
Подозреваемые и обвиняемые
В мае текущего 2024 года бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов, занимавший пост члена совета директоров АО «Башкиравтодор», был задержан по обвинению в коррупции. Следствие подозревает, что Клебанов вымогал взятку в размере 5 млн рублей у генерального директора коммерческой организации, участвовавшей в реконструкции региональной дороги в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
По версии следствия, Клебанов якобы обещал оказать организации «покровительство» и содействовать в получении платежей за выполненные работы. В случае отказа чиновник мог угрожать созданием искусственных препятствий деятельности предприятия.
Руководство компании, опасаясь финансовых потерь и административного давления, передало Клебанову требуемую сумму. В настоящее время бывший министр находится под стражей, а расследование по делу продолжается.
Вполне возможно, что это дело связано с другими обвинениями — в хищении средств, выделенных по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» при реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка.
По нему теперь уже бывший руководитель АО «Башкиравтодор» Ильдар Юланов, арестованный в ноябре 2023 года, останется под стражей как минимум до 30 июня. Вместе с ним под следствием находятся еще два человека, подозреваемые в соучастии в преступлении.
Согласно версии следствия, в период с 2021 по 2022 год обвиняемые незаконно присвоили средства, предназначенные для реконструкции трассы. Юланов, злоупотребляя своим положением, одобрил заключение контрактов с подконтрольной соучастникам компанией. Эта фирма, взяв на себя обязательства по перевозке инертных материалов, не выполнила их, но незаконно получила деньги. Следствие полагает, что соучастники поделили полученные средства между собой.
С этим же может быть связано еще одно дело. Ильшат Ишмуратов, заместитель руководителя Управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан, задержан в своем кабинете по подозрению в коррупции.
Следствие предполагает, что 40-летний чиновник на протяжении нескольких лет (2021–2024 гг.) мог получать взятки от подрядчика, выполнявшего работы по диагностике состояния дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая сумма взяток, по версии следствия, составила 2,9 млн рублей.
В настоящее время Ишмуратов задержан, в его служебном кабинете и по месту жительства проведены обыски. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств дела, а также выясняют, есть ли другие эпизоды преступной деятельности чиновника.
Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
Следующий персонаж — глава администрации Акбердинского сельсовета Азамат Сатаев — обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Следствие считает, что с июля 2023 года по март 2024 года Сатаев требовал от местного предпринимателя взятку за подписание актов обследования двух земельных участков. Предприниматель арендовал эти участки и планировал их выкупить. По версии следователей, в качестве мзды чиновник мог требовать оформить на его доверенное лицо право собственности на пять других земельных участков. Общая кадастровая стоимость этих участков превышает 1,1 миллиона рублей.
Далее. 47-летний Павел Багаев — генеральный директор предприятия «Башкирские электрические сети», депутат горсовета Агидели — арестован по обвинению в коррупции.
Уфимский районный суд, рассмотрев доводы следствия, принял решение о заключении Багаева под стражу на два месяца. Ему инкриминируется получение взятки в размере 1,6 млн рублей от представителя коммерческой организации. По версии следствия, за эту сумму Багаев обещал содействие в заключении контрактов на продажу имущества, использовавшегося при строительстве АЭС в Агидели.
Следствие установило, что речь идет о продаже 11 мостовых кранов общим весом 136 тонн, 4 козловых кранов, токарного и фрезерного станков. На сегодняшний день считается, что данное оборудование вместо продажи было распилено на металлолом.
Руководитель управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская осуждена за фиктивное трудоустройство знакомой. Красногорский городской суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.
Как сообщалось ранее, Прочаковская, занимая в июне 2017 года пост старшего инспектора отдела взаимодействия со СМИ администрации Красногорска, оформила знакомую на должность главного специалиста МФЦ, при этом зарплатная банковская карта находилась у Прочаковской. Следствие квалифицировало действия экс-чиновницы как мошенничество. Защита в настоящее время обжалует приговор.
Естественно, вышеприведенный список далеко не полный и, к сожалению, будет пополняться.
Экспертное мнение
По словам известного юриста, владельца Телеграм-канала «Строптивый адвокат» Виталия Буркина, чтобы решить проблему коррупции в регионе, требуется системный подход и ряд нетрадиционных мер.
— Меня настораживает не столько количество этих дел, сколько их характер, — считает Буркин. — Создается впечатление, что мы наблюдаем не борьбу с коррупцией, а настоящую войну компроматов. Атмосфера в органах власти, скажем прямо, нездоровая. Все пишут доносы друг на друга, каждый пытается утопить ближнего. И когда мы видим вал подобных дел, напрашивается вывод, что информация поступает изнутри самой системы и зачастую носит заказной характер.
«Скелеты в шкафу» есть у каждого. И эти «скелеты» пускают в ход, как только нужно устранить конкурента или расчистить поле для своих людей. При этом система устроена таким образом, что честный чиновник, действующий строго по закону, просто не выживет.
На мой взгляд, необходимо менять саму систему государственного управления. Создавать прозрачные механизмы контроля, усиливать независимость судебной системы. Нужна политическая воля для реальных реформ, — отметил Виталий.