Что Хабиров купил магазине

Posted 20 сентября, 10:29
Published 20 сентября, 10:29
Modified 20 сентября, 11:46
Updated 20 сентября, 11:46
В своем недавнем посте Хабиров отметил, что книги остаются важной частью его жизни и досуга. В обновленном магазине «Китап» он обнаружил множество интересных изданий на русском и башкирском языках, которые способны увлечь как детей, так и взрослых. Среди приобретенных главой книг оказались детские рассказы и альбом с фотографиями старой Уфы. Глава Республики признался, что любит рассматривать старые снимки, которые вызывают ностальгию и помогают лучше понять историю своего родного города.
Особое внимание Хабиров уделил книге «Заветы Акмуллы», в которой собраны произведения выдающегося башкирского поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы. В ней собраны важные уроки и мысли, которые актуальны и по сей день.
— Все мы знаем его призыв: «Башкиры, учитесь!» — отметил Хабиров, подчеркивая значимость образования и самосовершенствования для будущих поколений.