Что Хабиров купил магазине

В своем недавнем посте Хабиров отметил, что книги остаются важной частью его жизни и досуга. В обновленном магазине «Китап» он обнаружил множество интересных изданий на русском и башкирском языках, которые способны увлечь как детей, так и взрослых. Среди приобретенных главой книг оказались детские рассказы и альбом с фотографиями старой Уфы. Глава Республики признался, что любит рассматривать старые снимки, которые вызывают ностальгию и помогают лучше понять историю своего родного города.