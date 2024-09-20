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Posted 20 сентября, 10:29

Published 20 сентября, 10:29

Modified 20 сентября, 11:46

Updated 20 сентября, 11:46

Радий Хабиров рассказал о своем досуге

Что Хабиров купил магазине

20 сентября 2024, 10:29
Фото: Радий Хабиров

Радий Хабиров рассказал о своем досуге

Сюжет
Радий Хабиров
Глава Республики поделился своими литературными увлечениями, посетив новый книжный магазин, сообщает в пятницу, 20 сентября, Радий Хабиров в своих соцсетях.

В своем недавнем посте Хабиров отметил, что книги остаются важной частью его жизни и досуга. В обновленном магазине «Китап» он обнаружил множество интересных изданий на русском и башкирском языках, которые способны увлечь как детей, так и взрослых. Среди приобретенных главой книг оказались детские рассказы и альбом с фотографиями старой Уфы. Глава Республики признался, что любит рассматривать старые снимки, которые вызывают ностальгию и помогают лучше понять историю своего родного города.

Особое внимание Хабиров уделил книге «Заветы Акмуллы», в которой собраны произведения выдающегося башкирского поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы. В ней собраны важные уроки и мысли, которые актуальны и по сей день.

— Все мы знаем его призыв: «Башкиры, учитесь!» — отметил Хабиров, подчеркивая значимость образования и самосовершенствования для будущих поколений.
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