Радий Хабиров получил напутствие от Владимира Путина перед вылетом в Башкирию
Новый руководитель республики заявил, что готов оправдать доверие главы государства.
Сегодня, 12 октября, ранним утром Радий Хабиров, который накануне указом президента России Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности главы Башкирии, опубликовал на своей странице в Фейсбуке короткое обращение. Судя по фотографии, на которой Радий Хабиров общается с Владимиром Путиным, перед вылетом в Башкирию у них состоялась встреча.
- Главная задача, которую я для себя сейчас вижу – оправдать доверие Президента и приложить все свои силы, опыт и знания, чтобы сделать жизнь жителей Башкирии лучше. Я признателен губернатору Московской области Андрею Воробьеву за возможность работы в уникальной прорывной команде. И, конечно же, я хочу поблагодарить красногорцев за то, что вместе с ними эти почти два года мы развивали наш округ, вкладывали наши силы, энергию, чтобы сделать его ведущим городом Подмосковья, - написал Радий Хабиров.
Под этим сообщением уже появилось немало одобрительных комментариев с поздравлениями и словами напутствия от пользователей соцсетей как из Башкирии, так и из подмосковного Красногорска, где Радий Хабиров работал мэром в последние годы.
- Если для Красногорска было вложено столько усилий, то представляю, что будет сделано для родного региона. Ожиданий много и надеюсь, что они оправдаются, - написал Артур Саиткулов.
- Как здорово! Очень рада за вас, немного тревожусь за Красногорск, - сообщила Елизавета Макарова.
Напомним, накануне бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов, возглавлявший регион с 2010 года, сообщил о своем желании уйти в отставку. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Радий Хабиров.