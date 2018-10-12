Радий Хабиров получил напутствие от Владимира Путина перед вылетом в Башкирию

Сегодня, 12 октября, ранним утром Радий Хабиров, который накануне указом президента России Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности главы Башкирии, опубликовал на своей странице в Фейсбуке короткое обращение. Судя по фотографии, на которой Радий Хабиров общается с Владимиром Путиным, перед вылетом в Башкирию у них состоялась встреча.

- Главная задача, которую я для себя сейчас вижу – оправдать доверие Президента и приложить все свои силы, опыт и знания, чтобы сделать жизнь жителей Башкирии лучше. Я признателен губернатору Московской области Андрею Воробьеву за возможность работы в уникальной прорывной команде. И, конечно же, я хочу поблагодарить красногорцев за то, что вместе с ними эти почти два года мы развивали наш округ, вкладывали наши силы, энергию, чтобы сделать его ведущим городом Подмосковья, - написал Радий Хабиров.

Под этим сообщением уже появилось немало одобрительных комментариев с поздравлениями и словами напутствия от пользователей соцсетей как из Башкирии, так и из подмосковного Красногорска, где Радий Хабиров работал мэром в последние годы.

- Если для Красногорска было вложено столько усилий, то представляю, что будет сделано для родного региона. Ожиданий много и надеюсь, что они оправдаются, - написал Артур Саиткулов.

- Как здорово! Очень рада за вас, немного тревожусь за Красногорск, - сообщила Елизавета Макарова.