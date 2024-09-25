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Posted 25 сентября, 08:06

Published 25 сентября, 08:06

Modified 25 сентября, 08:26

Updated 25 сентября, 08:26

Радий Хабиров показал красного коня

Радий Хабиров показал красного коня

25 сентября 2024, 08:06
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Глава Республики так же рассказал как продолжается ремонт подъездов в регионе в среду, 25 сентября.

В сентябре 2024 года уже завершен ремонт 115 подъездов в 38 домах, а оставшиеся четыре находятся в одном из домов Уфы и будут сданы жителям в ближайшее время. В перечень работ входят покраска стен, обновление входных групп, укладка плитки на первом этаже, установка новых тамбурных дверей и пластиковых окон, а также энергосберегающих светильников. Особое внимание уделяется выбору цвета краски — его определяют сами жители, что позволяет сделать пространство более уютным и индивидуальным.

Так жители в одном из домов выбрали красные оттенки почтовых ящиков, а так же на стенах появилось изображение красного коня.

Фото: Радий Хабиров

С начала реализации программы с 2019 года в Башкортостане было приведено в порядок 8171 подъезд.

— Наша цель — сделать жизнь людей в Башкортостане максимально комфортной. Эту работу не прекращаем, — добавил Хабиров.
В Башкирии снесут более 500 домов
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