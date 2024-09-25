Радий Хабиров показал красного коня

В сентябре 2024 года уже завершен ремонт 115 подъездов в 38 домах, а оставшиеся четыре находятся в одном из домов Уфы и будут сданы жителям в ближайшее время. В перечень работ входят покраска стен, обновление входных групп, укладка плитки на первом этаже, установка новых тамбурных дверей и пластиковых окон, а также энергосберегающих светильников. Особое внимание уделяется выбору цвета краски — его определяют сами жители, что позволяет сделать пространство более уютным и индивидуальным.