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Шесть поликлиник за год откроют в Башкирии

Шесть поликлиник за год откроют в Башкирии

4 сентября 2024, 05:13
Фото: Радий Хабиров
В 2025 году в Башкортостане планируется открытие шести новых поликлиник, что сделает медицинскую помощь более доступной, рассказал Глава Башкирии в своих соцсетях.

Радий Хабиров отметил, что все эти годы власти работают над тем, чтобы сделать медицину более доступной для жителей Республики.

— Каждый человек должен иметь возможность рассчитывать на квалифицированную помощь специалистов в комфортных условиях, — подчеркнул Радий Хабиров.

С 2021 по 2023 годы в Республике было построено и введено в эксплуатацию 17 новых объектов здравоохранения. В 2024 году завершается строительство поликлиники в селе Кушнаренково, а в 2025 году планируется открыть еще шесть поликлиник, что значительно расширит возможности для получения медицинской помощи. Также с 2021 года проведен капитальный ремонт в 66 медицинских учреждениях. На модернизацию уфимских поликлиник запланировано выделить 8 млрд. рублей.

Фото: Радий Хабиров

Не забывают власти и о фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПа). С 2019 года по национальному проекту «Здравоохранение» было установлено 433 модульных ФАПа, а до конца 2024 года планируется установить еще 135 конструкций. Кроме того, реализуется проект «Цифровой ФАП».

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С начала 2021 года для медицинских учреждений было приобретено 558 единиц автотранспорта и почти 14 тысяч единиц медицинского оборудования.

— Здоровье жителей остается нашим приоритетом. И так будет всегда, — подытожил Радий Хабиров.
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