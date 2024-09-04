Шесть поликлиник за год откроют в Башкирии

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Радий Хабиров отметил, что все эти годы власти работают над тем, чтобы сделать медицину более доступной для жителей Республики.
— Каждый человек должен иметь возможность рассчитывать на квалифицированную помощь специалистов в комфортных условиях, — подчеркнул Радий Хабиров.
С 2021 по 2023 годы в Республике было построено и введено в эксплуатацию 17 новых объектов здравоохранения. В 2024 году завершается строительство поликлиники в селе Кушнаренково, а в 2025 году планируется открыть еще шесть поликлиник, что значительно расширит возможности для получения медицинской помощи. Также с 2021 года проведен капитальный ремонт в 66 медицинских учреждениях. На модернизацию уфимских поликлиник запланировано выделить 8 млрд. рублей.
Не забывают власти и о фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПа). С 2019 года по национальному проекту «Здравоохранение» было установлено 433 модульных ФАПа, а до конца 2024 года планируется установить еще 135 конструкций. Кроме того, реализуется проект «Цифровой ФАП».
С начала 2021 года для медицинских учреждений было приобретено 558 единиц автотранспорта и почти 14 тысяч единиц медицинского оборудования.
— Здоровье жителей остается нашим приоритетом. И так будет всегда, — подытожил Радий Хабиров.