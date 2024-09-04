Шесть поликлиник за год откроют в Башкирии

С 2021 по 2023 годы в Республике было построено и введено в эксплуатацию 17 новых объектов здравоохранения. В 2024 году завершается строительство поликлиники в селе Кушнаренково, а в 2025 году планируется открыть еще шесть поликлиник, что значительно расширит возможности для получения медицинской помощи. Также с 2021 года проведен капитальный ремонт в 66 медицинских учреждениях. На модернизацию уфимских поликлиник запланировано выделить 8 млрд. рублей.