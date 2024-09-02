Новый бассейн построят в Башкирии

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
На встрече в Октябрьском 2 сентября, где недавно открылся Ледовый дворец, Радий Хабиров поделился своими впечатлениями о работе новой арены. Он отметил, что объект стал настоящим центром притяжения для юных спортсменов — в нем уже занимаются 220 ребят, готовящихся к будущим соревнованиям по хоккею и фигурному катанию. Глава региона подчеркнул важность того, чтобы такие социальные объекты не только были построены, но и активно использовались населением.
— Важно, чтобы в них кипела жизнь, — комментирует Радий Хабиров.
Однако на этом развитие спортивной инфраструктуры Октябрьского не заканчивается. Как сообщил Хабиров, жители города давно ждут появления нового бассейна. Этот проект будет реализован в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» нацпроекта «Демография». Постройка бассейна рядом с Ледовым дворцом позволит сформировать полноценный спортивный кластер и создаст дополнительные возможности для занятий водными видами спорта.
Напомним, в августе 2024 года, Радий Хабиров сообщил о начале расширения дороги от Стерлитамака в сторону Салавата. Эти меры направлены на улучшение транспортной доступности и создание комфортных условий для жизни граждан.