Новый бассейн построят в Башкирии

На встрече в Октябрьском 2 сентября, где недавно открылся Ледовый дворец, Радий Хабиров поделился своими впечатлениями о работе новой арены. Он отметил, что объект стал настоящим центром притяжения для юных спортсменов — в нем уже занимаются 220 ребят, готовящихся к будущим соревнованиям по хоккею и фигурному катанию. Глава региона подчеркнул важность того, чтобы такие социальные объекты не только были построены, но и активно использовались населением.