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Published Сегодня, 09:03

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Updated Сегодня, 09:42

Новый бассейн построят в Башкирии

Новый бассейн построят в Башкирии

2 сентября 2024, 09:03
Фото: Радий Хабиров
Объект станет важным элементом местной спортивной инфраструктуры, сообщает Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

На встрече в Октябрьском 2 сентября, где недавно открылся Ледовый дворец, Радий Хабиров поделился своими впечатлениями о работе новой арены. Он отметил, что объект стал настоящим центром притяжения для юных спортсменов — в нем уже занимаются 220 ребят, готовящихся к будущим соревнованиям по хоккею и фигурному катанию. Глава региона подчеркнул важность того, чтобы такие социальные объекты не только были построены, но и активно использовались населением.

— Важно, чтобы в них кипела жизнь, — комментирует Радий Хабиров.
Фото: Радий Хабиров

Однако на этом развитие спортивной инфраструктуры Октябрьского не заканчивается. Как сообщил Хабиров, жители города давно ждут появления нового бассейна. Этот проект будет реализован в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» нацпроекта «Демография». Постройка бассейна рядом с Ледовым дворцом позволит сформировать полноценный спортивный кластер и создаст дополнительные возможности для занятий водными видами спорта.

Напомним, в августе 2024 года, Радий Хабиров сообщил о начале расширения дороги от Стерлитамака в сторону Салавата. Эти меры направлены на улучшение транспортной доступности и создание комфортных условий для жизни граждан.

Радий Хабиров анонсировал масштабное расширение дороги
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