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Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Танцующего медведя туристы спугнули в Башкирии

Танцующего медведя туристы спугнули в Башкирии

14 августа 2024, 08:52
Фото: Национальный парк «Башкирия»
Шумная группа исследователей спугнула мишку, который был полностью поглощен своим занятием, сообщает национальный парк «Башкирия».

На видео с фотоловушки, установленной в заповедной зоне парка, запечатлен трогательный момент: мишка не просто чесался о дерево — он буквально танцевал под ритмы леса. Его движения были грациозными и почти игривыми, словно он наслаждался каждым мгновением своего уединения на природе. Однако этот момент был нарушен звуками шагов и голосами людей.

Как показывают кадры, еще в 14:00 медведь продолжал свое занятие — терся о кору дерева с видимым удовольствием. Но всего через три минуты все изменилось, медведь резко остановился и поспешил покинуть место своего отдыха.

Примечательно, что если бы лесной хозяин задержался на пару минут дольше, встреча с людьми была бы неизбежна.

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