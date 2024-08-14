Танцующего медведя туристы спугнули в Башкирии

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
На видео с фотоловушки, установленной в заповедной зоне парка, запечатлен трогательный момент: мишка не просто чесался о дерево — он буквально танцевал под ритмы леса. Его движения были грациозными и почти игривыми, словно он наслаждался каждым мгновением своего уединения на природе. Однако этот момент был нарушен звуками шагов и голосами людей.
Как показывают кадры, еще в 14:00 медведь продолжал свое занятие — терся о кору дерева с видимым удовольствием. Но всего через три минуты все изменилось, медведь резко остановился и поспешил покинуть место своего отдыха.
Примечательно, что если бы лесной хозяин задержался на пару минут дольше, встреча с людьми была бы неизбежна.