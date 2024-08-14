Танцующего медведя туристы спугнули в Башкирии

На видео с фотоловушки, установленной в заповедной зоне парка, запечатлен трогательный момент: мишка не просто чесался о дерево — он буквально танцевал под ритмы леса. Его движения были грациозными и почти игривыми, словно он наслаждался каждым мгновением своего уединения на природе. Однако этот момент был нарушен звуками шагов и голосами людей.