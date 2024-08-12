«Тихая охота» в Башкирии закончилась поисками пропавших грибников

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
За живописными пейзажами Башкирии скрываются немалые риски, особенно во время дождливой погоды, когда грибы становятся настоящим магнитом для любителей «тихой охоты».
Супруги из Магнитогорска, которые каждый год посещают леса недалеко от села Абзаково, столкнулись с неожиданной проблемой. Несмотря на свою привычку исследовать тропинки и запоминать каждую деталь маршрута, они неожиданно потеряли ориентир. Когда начало темнеть и паника стала нарастать, мужчина принял решение обратиться за помощью к экстренным службам.
Спасатели Госкомитета РБ по ЧС быстро откликнулись на вызов. Благодаря координатам, предоставленным супругами по телефону, спасательная команда смогла оперативно обнаружить их и эвакуировать на квадроцикле до дороги. В процессе общения с потерявшимися грибниками спасатели напомнили им о важности оставаться на месте при возникновении подобных ситуаций — это значительно облегчает поиски.
Однако не только молодая пара оказалась в беде. 11 августа за помощью к спасателям обратился 72-летний пенсионер, который также отправился за грибами и заблудился в окрестностях Максимовки. Несмотря на то что связь ловила и он успел позвонить в экстренные службы, телефон вскоре разрядился. Поиски начались сразу же после его обращения: спасатели Управления гражданской защиты Уфы вместе с волонтерами ДПСО «ЛизаАлерт» начали операцию по его спасению.
С шести вечера до полуночи они искали мужчину среди непролазных зарослей леса. Спустя долгие часы поисков наконец пенсионера нашли. Он был доставлен обратно к дороге под присмотром бригады скорой помощи; медики подтвердили, что ему не требуется госпитализация.