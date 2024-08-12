«Тихая охота» в Башкирии закончилась поисками пропавших грибников

Однако не только молодая пара оказалась в беде. 11 августа за помощью к спасателям обратился 72-летний пенсионер, который также отправился за грибами и заблудился в окрестностях Максимовки. Несмотря на то что связь ловила и он успел позвонить в экстренные службы, телефон вскоре разрядился. Поиски начались сразу же после его обращения: спасатели Управления гражданской защиты Уфы вместе с волонтерами ДПСО «ЛизаАлерт» начали операцию по его спасению.