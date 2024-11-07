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Природа

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Ноябрь
Уфу на выходных накроют снегопады
7 ноября, 15:38
Зловещий санаторий под Уфой продали втридорога
7 ноября, 04:26
Башкирию заметает снегом
6 ноября, 14:56
Октябрь
Ноябрь начинается с неприятных сюрпризов в Башкирии
31 октября, 16:00
Каким будет ноябрь в Башкирии
31 октября, 15:17
Хабиров съездил в сакральное место
30 октября, 16:30
Ноябрь начнётся с экстремальной погоды в Башкирии
29 октября, 14:46
В Уфе прекратят рисовать граффити
29 октября, 13:51
Любовь к природе ударит по кошелькам россиян
29 октября, 08:45
В Башкирии медведи вышли на охоту
29 октября, 07:50
Капризную погоду ждут в Башкирии
28 октября, 16:24
В Уфе резко ухудшится погода
27 октября, 15:11
Уфа превращается в Мордор
27 октября, 08:43
Бобровая Луна взойдёт над Башкирией
27 октября, 08:37
В Башкирии лёг снег
27 октября, 08:29
Башкирию завалит мокрым снегом
25 октября, 17:33
Погода разрушит планы уфимцев на выходные
24 октября, 13:52
Башкирия погружается в осеннюю хандру
23 октября, 13:40
Башкирию зальёт дождями
22 октября, 18:04
Золотая осень заканчивается в Башкирии
21 октября, 15:19

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