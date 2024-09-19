Министр получил нагоняй от прокуратуры Башкирии

Posted 18 сентября, 21:04
Published 18 сентября, 21:04
Modified 19 сентября, 07:39
Updated 19 сентября, 07:39
По результатам мероприятий сотрудники ведомства пришли к неудовлетворительным выводам. Главным образом, прокуратура была намерена проверить исполнение нацпроекта по поддержке бизнеса. Проверяющие выяснили, что организация обделила предпринимателей некоторыми услугами — в частности, по проведению мастер-классов, разработке сайтов, созданию фирменного стиля и другими. Халатность коснулась 14 предприятий-участников программы.
Прокуратуру не устроило также то, что агентство слишком затянуло с ответами по четырём обращениям предпринимателям. Ещё одним поводом для недовольство стала несвоевременная отправка сведений об объектах предпринимательства в налоговую службу.
Как гласит сообщение надзорного ведомства, правоохранители ограничились внесением представлений главе Минтуризма Башкирии. Троих работников агентства привлекли к дисциплинарной ответственности без уточнения о конкретных мерах.