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Posted 18 сентября, 21:04

Published 18 сентября, 21:04

Modified 19 сентября, 07:39

Updated 19 сентября, 07:39

Министр получил нагоняй от прокуратуры Башкирии

Министр получил нагоняй от прокуратуры Башкирии

18 сентября 2024, 21:04
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Надзорные органы нагрянули с проверкой в башкортостанское агентство по развитию малого и среднего бизнеса, сообщает в среду, 18 сентября, прокуратура Республики.

По результатам мероприятий сотрудники ведомства пришли к неудовлетворительным выводам. Главным образом, прокуратура была намерена проверить исполнение нацпроекта по поддержке бизнеса. Проверяющие выяснили, что организация обделила предпринимателей некоторыми услугами — в частности, по проведению мастер-классов, разработке сайтов, созданию фирменного стиля и другими. Халатность коснулась 14 предприятий-участников программы.

Прокуратуру не устроило также то, что агентство слишком затянуло с ответами по четырём обращениям предпринимателям. Ещё одним поводом для недовольство стала несвоевременная отправка сведений об объектах предпринимательства в налоговую службу.

Как гласит сообщение надзорного ведомства, правоохранители ограничились внесением представлений главе Минтуризма Башкирии. Троих работников агентства привлекли к дисциплинарной ответственности без уточнения о конкретных мерах.

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Ранее Mkset сообщал об итогах проверки прокуратуры в Госавтоинспекции Башкирии.

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