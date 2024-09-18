Платежи за отопление возвращают в Башкирии

Posted 18 сентября, 20:01
Published 18 сентября, 20:01
Modified 19 сентября, 07:37
Updated 19 сентября, 07:37
В Уфе пользователям коммунальных услуг вернули порядка ₽360 000 переплаченных денег. Как отчитались чиновники, речь идёт о доме по Стадионной, 7/1. Ранее надзорное ведомство выдало соответствующее предписание управляющей компании, однако исполнять решение органа власти организация не торопилась.
— Суд удовлетворении требований Госкомитета об обязании исполнить предписание отказал. Судебная коллегия <…> не согласилась с судом первой инстанции и отменила решение суда, указав, что до настоящего времени управляющей организацией требования предписания не исполнены и после подтверждения его законности, удовлетворил исковые требования, — гласит сообщение ведомства.
К моменту публикации, если верить релизу властей, перерасчёт уже произведён. Каждому жильцу вернули более ₽6 000.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Белорецке горожан оставили без горячей воды из-за задержавшихся поставок труб для водопроводной системы.