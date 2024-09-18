Платежи за отопление возвращают в Башкирии

В Уфе пользователям коммунальных услуг вернули порядка ₽360 000 переплаченных денег. Как отчитались чиновники, речь идёт о доме по Стадионной, 7/1. Ранее надзорное ведомство выдало соответствующее предписание управляющей компании, однако исполнять решение органа власти организация не торопилась.