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Posted 18 сентября, 20:01

Published 18 сентября, 20:01

Modified 19 сентября, 07:37

Updated 19 сентября, 07:37

Платежи за отопление возвращают в Башкирии

Платежи за отопление возвращают в Башкирии

18 сентября 2024, 20:01
Фото: Изображение Midjourney
Об этом заявили в Госкомжилнастрое Республики Башкортостан в среду, 18 сентября.

В Уфе пользователям коммунальных услуг вернули порядка ₽360 000 переплаченных денег. Как отчитались чиновники, речь идёт о доме по Стадионной, 7/1. Ранее надзорное ведомство выдало соответствующее предписание управляющей компании, однако исполнять решение органа власти организация не торопилась.

— Суд удовлетворении требований Госкомитета об обязании исполнить предписание отказал. Судебная коллегия <…> не согласилась с судом первой инстанции и отменила решение суда, указав, что до настоящего времени управляющей организацией требования предписания не исполнены и после подтверждения его законности, удовлетворил исковые требования, — гласит сообщение ведомства.

К моменту публикации, если верить релизу властей, перерасчёт уже произведён. Каждому жильцу вернули более ₽6 000.

Урал оставил Башкирию без горячей воды
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Белорецке горожан оставили без горячей воды из-за задержавшихся поставок труб для водопроводной системы.

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