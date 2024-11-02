mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Анжелика Барабаш

Выбрать дату
2 ноября
«Салават Юлаев» одержал победу над питерским СКА
2 ноября, 16:33
В Башкирии на трассах установят инновационные разделители
2 ноября, 16:11
Напавшего на полицейских мужчину арестовали в Башкирии
2 ноября, 13:44
Чувствительный контент. Уфимка спасла слепых котят от гибели
2 ноября, 11:54
«Салават Юлаев» против СКА: где смотреть и прогнозы на победу
2 ноября, 10:37
В Башкирии многодетная семья лишилась дома — есть жертвы
2 ноября, 09:41
Видео. Башкирия утопает в снегу
2 ноября, 09:11
Уфимский подросток обманул пенсионеров на ₽1 млн
2 ноября, 08:05
В Уфе с неба посыпались микроволновки
2 ноября, 07:32
Видео. В Уфе водитель устроил мини-бассейн в пикапе
2 ноября, 06:37
Башкирия будет кормить Африку
2 ноября, 05:49
Мужчина лишился иномарки из-за пьяной езды в Башкирии
2 ноября, 05:19
Пассажирский автобус перевернулся в Башкирии
2 ноября, 05:01
Дорогу в Башкирии закрыли из-за непогоды
2 ноября, 04:42
1 ноября
Масло стоит почти ₽1 000 в Башкирии
1 ноября, 17:49
Жителей Башкирии эвакуировали спасатели
1 ноября, 17:16
Самогон довел до больницы жителя Башкирии
1 ноября, 16:31
Уфу без объявления отключают от отопления
1 ноября, 15:54
Депутат из Башкирии исчез на СВО — стали известны подробности
1 ноября, 15:13
Мэра Уфы разозлили самокатчики
1 ноября, 14:34

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика