Погода не пощадит жителей Башкирии

Так, в четверг, 19 сентября, на территории Башкирии местами обещается небольшой дождь. Между тем в регионе по-прежнему будет стоять относительно тёплая погода. Несмотря на ночные заморозки до -3°C и то, что в тёмное время суток столбики термометров опустятся до +3°C… +8°C, днём температура воздуха составит не ниже +17°C… +22°C.