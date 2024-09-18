Погода не пощадит жителей Башкирии

Posted 18 сентября, 18:59
Published 18 сентября, 18:59
Modified 19 сентября, 07:36
Updated 19 сентября, 07:36
Так, в четверг, 19 сентября, на территории Башкирии местами обещается небольшой дождь. Между тем в регионе по-прежнему будет стоять относительно тёплая погода. Несмотря на ночные заморозки до -3°C и то, что в тёмное время суток столбики термометров опустятся до +3°C… +8°C, днём температура воздуха составит не ниже +17°C… +22°C.
Кратковременные дожди обещают специалисты и в пятницу, 20 сентября. Между тем осадки обойдут стороной южные районы Республики, однако ночью в этой части региона будет холоднее, чем в остальной Башкирии — до -1°C. Днём синоптики обещают +15°C… +20°C.
В субботу, 21 сентября, температура воздуха снова снизится. Ночь обещают без заморозков — до +6°C… +11°C. Однако в светлое время суток столбики термометров окажутся на отметках +13°C… +18°C. Местами небольшие дожди.
Портал «Яндекс Погода» на выходных в Уфе обещает +12°C… +16°C и небольшие осадки. По ночам же синоптики сервиса ждут +6°C… +12°C.
Ранее Mkset сообщал о том, стоит ли жителям Башкирии ждать снегопадов уже в первую половину осени. Из прогнозов синоптиков также стало ясно, насколько возможен ранний приходи зимы в Республике.