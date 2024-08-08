mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:21

Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 19:11

Updated Сегодня, 19:11

Бабушка три дня прожила в лесу на одних ягодах в Башкирии

Бабушка три дня прожила в лесу на одних ягодах в Башкирии

8 августа 2024, 17:21
Фото: Андрей Иванюта
Спасатели уже не надеялись найти пожилую женщину живой, сообщил глава Белорецкого района республики Андрей Иванюта.

Удивительные навыки выживания продемонстрировали 65-летняя Татьяна Анатольевна из Башкирии. Пожилая женщина вместе с супругом отправилась собирать грибы — за «уловом» пенсионеры ушли раздельно и договорились через семь часов встретиться у машины. В назначенное время любительницы тихой охоты на месте не оказалось.

Женщина осталась посреди леса совершенно без связи и каких-либо запасов — не было даже бутылочки воды. На протяжении трёх дней пенсионерка искала выход из леса — спала на поваленных деревьях, питалась ягодами и пила росу. Однажды она даже заметила людей, искавших её, однако сил докричаться у женщины уже не было.

После долгих блужданий Татьяна Анатольевна отправилась на шум табуна. Вскоре она встретила пастуха, который со своей женой сопроводил спасателей до места.

— Вообще, это действительно, чудо. На третий день спасатели обычно ищут уже тело, не надеясь на то, человек в лесу жив, — прокомментировал глава района.

Ранее Mkset рассказывал историю уфимского «Хатико» — брошенная собака больше недели ждала своего хозяина на местном вокзале.

Читайте также:
Ливни затопили село в БашкирииЕгиптянина спасли на отдыхе в УфеВ Уфе спасли дятла
#Общество#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Поиски#Москва#Лес#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Природа#Грибы#Инциденты
Подпишитесь
Уфа поплыла
Сегодня, 12:55
Топ-5 самых опасных улиц Уфы
Сегодня, 16:48
Свой «Шакшинский мост» появился в глубинке Башкирии
Сегодня, 18:11
Новая погодная аномалия угрожает Башкирии
Сегодня, 10:52
Курьер «вплавь» вёз заказы голодным уфимцам
Сегодня, 18:42
Уфимцы собрали для Курска 370 кг помощи
Сегодня, 13:10