Бабушка три дня прожила в лесу на одних ягодах в Башкирии

Женщина осталась посреди леса совершенно без связи и каких-либо запасов — не было даже бутылочки воды. На протяжении трёх дней пенсионерка искала выход из леса — спала на поваленных деревьях, питалась ягодами и пила росу. Однажды она даже заметила людей, искавших её, однако сил докричаться у женщины уже не было.