Бабушка три дня прожила в лесу на одних ягодах в Башкирии

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Удивительные навыки выживания продемонстрировали 65-летняя Татьяна Анатольевна из Башкирии. Пожилая женщина вместе с супругом отправилась собирать грибы — за «уловом» пенсионеры ушли раздельно и договорились через семь часов встретиться у машины. В назначенное время любительницы тихой охоты на месте не оказалось.
Женщина осталась посреди леса совершенно без связи и каких-либо запасов — не было даже бутылочки воды. На протяжении трёх дней пенсионерка искала выход из леса — спала на поваленных деревьях, питалась ягодами и пила росу. Однажды она даже заметила людей, искавших её, однако сил докричаться у женщины уже не было.
После долгих блужданий Татьяна Анатольевна отправилась на шум табуна. Вскоре она встретила пастуха, который со своей женой сопроводил спасателей до места.
— Вообще, это действительно, чудо. На третий день спасатели обычно ищут уже тело, не надеясь на то, человек в лесу жив, — прокомментировал глава района.
Ранее Mkset рассказывал историю уфимского «Хатико» — брошенная собака больше недели ждала своего хозяина на местном вокзале.