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Posted 18 сентября, 19:36

Published 18 сентября, 19:36

Modified 19 сентября, 07:36

Updated 19 сентября, 07:36

На уфимские ямы не хватает асфальта

На уфимские ямы не хватает асфальта

18 сентября 2024, 19:36
Фото: 1MI
Такой вывод следует из заявления городских властей в среду, 18 сентября.

Ранее уфимцы предложили чиновникам столицы Башкирии «осенний чек-лист» — недовольные комментарии горожане оставили под безобидным постом мэрии о том, как лучше провести сезон. В ответ на эти советы жители Уфы решили поделиться и своими рекомендациями — например, закончить ремонт ряда многострадальных улиц.

В среду, 18 сентября, власти Орджоникидзевского района ответили на некоторые претензии горожан. Так, чиновники объяснили, что дорога перед домом по Борисоглебской, 15 не включена в план работ из-за «ограниченного объёма асфальтобетонной смеси». Проблему отложили до следующих лет.

— Вопрос будет рассмотрен в последующие годы при выделении источников финансирования, — гласит ответ.
Уфимцы дали осенний чек-лист городским чиновникам
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