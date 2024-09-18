На уфимские ямы не хватает асфальта

В среду, 18 сентября, власти Орджоникидзевского района ответили на некоторые претензии горожан. Так, чиновники объяснили, что дорога перед домом по Борисоглебской, 15 не включена в план работ из-за «ограниченного объёма асфальтобетонной смеси». Проблему отложили до следующих лет.