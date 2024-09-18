На уфимские ямы не хватает асфальта

Posted 18 сентября, 19:36
Published 18 сентября, 19:36
Modified 19 сентября, 07:36
Updated 19 сентября, 07:36
Ранее уфимцы предложили чиновникам столицы Башкирии «осенний чек-лист» — недовольные комментарии горожане оставили под безобидным постом мэрии о том, как лучше провести сезон. В ответ на эти советы жители Уфы решили поделиться и своими рекомендациями — например, закончить ремонт ряда многострадальных улиц.
В среду, 18 сентября, власти Орджоникидзевского района ответили на некоторые претензии горожан. Так, чиновники объяснили, что дорога перед домом по Борисоглебской, 15 не включена в план работ из-за «ограниченного объёма асфальтобетонной смеси». Проблему отложили до следующих лет.
— Вопрос будет рассмотрен в последующие годы при выделении источников финансирования, — гласит ответ.