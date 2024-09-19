«Да когда это кончится?!»: уфимцам ответили на главные вопросы

Как отчиталось Министерство транспорта Республики Башкортостан, осенью 2024 года получится наконец частично разгрузить трафик в Кузнецовском затоне. Напомним, в рамках строительства «Южных ворот» Уфы и реконструкции улицы Пугачёва жители микрорайона стали страдать от жутких пробок. Власти указали на то, что пуск движения по новой улице Генерала Рыленко должен состояться уже 1 октября. К 31 октября в ведомстве обещают переключить движения с участка временной дороги на половину основной проезжей части улицы Пугачева.