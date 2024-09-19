«Да когда это кончится?!»: уфимцам ответили на главные вопросы

Posted 18 сентября, 21:17
Published 18 сентября, 21:17
Modified 19 сентября, 07:42
Updated 19 сентября, 07:42
Как отчиталось Министерство транспорта Республики Башкортостан, осенью 2024 года получится наконец частично разгрузить трафик в Кузнецовском затоне. Напомним, в рамках строительства «Южных ворот» Уфы и реконструкции улицы Пугачёва жители микрорайона стали страдать от жутких пробок. Власти указали на то, что пуск движения по новой улице Генерала Рыленко должен состояться уже 1 октября. К 31 октября в ведомстве обещают переключить движения с участка временной дороги на половину основной проезжей части улицы Пугачева.
Другая менее приятная новость транспортной системы города касается Шакшинского моста — переправу власти Башкирии собираются закрыть более чем на месяц, с 20 октября до 21 ноября. Напомним, летом 2024 года движение по путепроводу ограничили на две недели, чем вызвали на некоторых дорогах города транспортный коллапс.
Вместе с тем уфимские власти готовятся также закрыть старый Затонский мост. К счастью для водителей легкового транспорта, ограничения касается лишь грузовиков грузоподъёмностью более 10 тонн. Особые меры вводят в связи с перепуском движения по старому путепроводу на новый.