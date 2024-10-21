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Национальный парк

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Октябрь
Эффектная блондинка поселилась в лесах Башкирии
21 октября, 13:05
Видео. Необычная медведица чудом выжила в Башкирии
16 октября, 08:18
Сентябрь
Микросова поселилась в Башкирии
26 сентября, 09:37
Видео. Голодные медведи набрасываются на еду в Башкирии
9 сентября, 09:31
Август
Видео. Танцующего медведя туристы спугнули в Башкирии
14 августа, 08:52
Июль
Юркий обитатель леса попал на камеру в Башкирии
Самца косули заметили в Национальном парке «Башкирия», его прогулки выложили в Сеть.
16 июля, 04:49
Июнь
Жители Башкирии умилились поведению диких животных
В соцсетях обсуждают видео с лосем, снятое в национальном парке «Башкирия».
27 июня, 04:26
Домашний скот оказался в ловушке в Башкирии
26 июня, 08:55

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