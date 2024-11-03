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Инциденты

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3 ноября
Ребёнок сгорел на глазах у отца в Башкортостане
3 ноября, 09:17
Катастрофа на железной дороге под Уфой — что известно к этому часу
3 ноября, 07:17
31 октября
Взрывы на заводе Башкирии из-за дронов придумали на Украине
31 октября, 18:05
Уфимский завод эвакуируют по тревоге
31 октября, 17:03
Срочно. Небо Уфы экстренно закрыли
31 октября, 16:27
Грузовик с зерном перевернулся в Башкирии
31 октября, 14:50
Срочно. Главу района задержали из-за махинаций в Башкирии
31 октября, 12:33
«Царём горы» из Уфы оказалась женщина
31 октября, 09:44
30 октября
Экс-ФСИНовец из Башкирии таскал мобильники заключённым
30 октября, 15:11
Вода Башкирии заинтересовала Москву
30 октября, 13:48
Ювелирного вора поймали в Башкирии
30 октября, 12:21
Админ канала пошел под суд в Башкирии
30 октября, 10:43
Стрельба в Башкирии — что это было
30 октября, 09:40
Мужчина с пистолетами гонялся за прохожими в Уфе
30 октября, 09:16
29 октября
Видео. В Уфе скрутили пьяного водителя
29 октября, 12:36
Видео. Жуткая авария в Башкирии — есть жертвы
29 октября, 06:34
28 октября
Цыгане в Уфе: страшные воспоминания прошлого
28 октября, 13:31
В Уфе частично обрушился жилой дом — подробности инцидента
28 октября, 11:52
Видео. В Уфе частично обрушился жилой дом
28 октября, 10:07
Мужчину убил ремонт в Башкирии
28 октября, 09:37

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