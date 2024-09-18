Отважный сосед спас трех сестер в Башкирии

Posted 18 сентября, 15:16
Published 18 сентября, 15:16
Modified 18 сентября, 15:18
Updated 18 сентября, 15:18
В башкирском селе Большесухоязово вспыхнул пожар в доме, где проживала многодетная семья. Сосед Евгений заметил пламя и, не раздумывая, схватил ведра и устремился к горящей постройке. Однако войти внутрь было невозможно. Евгений принялся стучать в окно и звать на помощь: «Пожар!», чтобы разбудить всех. Через стекло он увидел детей и успел вытащить трех сестер — 5, 9 и 15 лет. Вскоре все оказались в безопасности.
— Спасение девочек стало возможным благодаря смелости и решимости Евгения Янышева, — отметили в пресс-службе МЧС Республики Башкортостан
Площадь пожара составила 72 квадратных метра, и его ликвидировали прибывшие пожарные из МЧС России. Теперь дознаватель проводит расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.