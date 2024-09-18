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Posted 18 сентября, 15:16

Published 18 сентября, 15:16

Modified 18 сентября, 15:18

Updated 18 сентября, 15:18

Отважный сосед спас трех сестер в Башкирии

Отважный сосед спас трех сестер в Башкирии

18 сентября 2024, 15:16
Фото: МЧС Республики Башкортостан
Сюжет
Башкирия
Парень вытащил из огня оставленных одних перепуганных деревенских девочек, сообщает в среду, 18 сентября, МЧС Республики Башкортостан.

В башкирском селе Большесухоязово вспыхнул пожар в доме, где проживала многодетная семья. Сосед Евгений заметил пламя и, не раздумывая, схватил ведра и устремился к горящей постройке. Однако войти внутрь было невозможно. Евгений принялся стучать в окно и звать на помощь: «Пожар!», чтобы разбудить всех. Через стекло он увидел детей и успел вытащить трех сестер — 5, 9 и 15 лет. Вскоре все оказались в безопасности.

— Спасение девочек стало возможным благодаря смелости и решимости Евгения Янышева, — отметили в пресс-службе МЧС Республики Башкортостан

Площадь пожара составила 72 квадратных метра, и его ликвидировали прибывшие пожарные из МЧС России. Теперь дознаватель проводит расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Фото: МЧС Республики Башкортостан
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