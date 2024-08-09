Лоси и медведь мило позируют в Башкирии

Недавно на территории природного парка «Мурадымовское ущелье» была установлена фотоловушка, которая позволила увидеть захватывающие сцены из жизни местной фауны. Одним из самых ярких моментов стало появление лосихи с её маленьким лосенком, которые пришли к солонцу, где инспекторы парка засыпали свежую соль. Лосенок не отходил от своей матери ни на шаг.