Лоси и медведь мило позируют в Башкирии

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Недавно на территории природного парка «Мурадымовское ущелье» была установлена фотоловушка, которая позволила увидеть захватывающие сцены из жизни местной фауны. Одним из самых ярких моментов стало появление лосихи с её маленьким лосенком, которые пришли к солонцу, где инспекторы парка засыпали свежую соль. Лосенок не отходил от своей матери ни на шаг.
Но лоси — не единственные герои этих кадров. Фотоловушка также запечатлела медведя, который подошел к солонцу. Как пояснили специалисты, его привлекли запахи, исходящие от лосей. Это естественное поведение объясняется тем фактом, что перед зимней спячкой медведям необходимо накопить достаточное количество жира для выживания в холодный период года.
Интересно отметить, что животные не стесняются позировать перед камерой как днем, так и ночью. Специалисты подчеркивают важность таких наблюдений для понимания экосистемы региона и для разработки эффективных мер по охране местной флоры и фауны.
Напомним, заповедник Шульган-Таш в Бурзянском районе Башкортостана столкнулся с неожиданным нашествием бурых медведей. Эти хищники начали посещать места, где отдыхают туристы. Зверей привлекают остатки дынь и арбузов, а также другие пищевые отходы.