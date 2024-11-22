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Живая природа

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Ноябрь
Отвращение или эволюция: почему животные едят свои фекалии?
22 ноября, 14:34
Эта хитрость обойдётся вам в копейки, но спасёт скот от морозов!
21 ноября, 13:33
Ваш питомец страдает, а вы даже не замечаете этого! Узнайте, как спасти его от мороза
20 ноября, 12:00
Учёные выяснили, почему собака вас не понимает — какую ошибку делают хозяева?
19 ноября, 10:48
Слоны не забывают: эти животные могут помнить своих смотрителей десятилетиями!
19 ноября, 08:21
Неужели это безопасно? Разбираемся, почему кошки любят спать с хозяевами
14 ноября, 15:15
Октябрь
Даже новичок может собрать ведра грибов осенью в Башкирии
14 октября, 08:15
Сентябрь
Микросова поселилась в Башкирии
26 сентября, 09:37
Видео. Испуганный рысёнок бродит по Башкирии
10 сентября, 07:45
Видео. Голодные медведи набрасываются на еду в Башкирии
9 сентября, 09:31
Видео. Медведь-хулиган буянит в Башкирии
4 сентября, 07:58
Квадроберы бросаются на людей в Башкирии
3 сентября, 06:53
Август
Клещи атакуют грибников в Башкирии
30 августа, 15:57
Видео. Косолапого романтика засняли в Башкирии
30 августа, 12:13
Охота в Башкирии обошлась в ₽100 000
30 августа, 07:01
Гигантских насекомых обнаружили в Башкирии
29 августа, 10:03
Редкую рыбу из Черного моря поймали в Башкирии
29 августа, 08:11
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
29 августа, 05:29
Видео. Голодные хищники атаковали дом в Башкирии
27 августа, 11:24
Видео. Лось мастерски увернулся от двух машин в Башкирии
23 августа, 13:23

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