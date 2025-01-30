Видео . Медведь и обычный деревенский парень схлестнулись в чистом поле

В Белорецком районе смельчак из деревни принял на себя ответственность за защиту своей территории от любопытного хищника, сообщают в среду, 11 сентября, очевидцы в соцсетях.