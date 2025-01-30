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Медведь

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Январь
Наелся — и спать: всё о зимней спячке медведей
30 января, 09:29
Декабрь 2024
Иномарка уничтожила медведя в Башкирии
27 декабря 2024, 13:18
Октябрь 2024
Эффектная блондинка поселилась в лесах Башкирии
21 октября 2024, 13:05
Сентябрь 2024
Юра, прости, мы… с помпой открыли дверь
Не коррелирующийся своим размахом праздник в честь будничного ремонта прогремел в Салавате, сообщает мэрия города во вторник, 24 сентября.
25 сентября 2024, 04:35
Визит медведя в башкирскую деревню закончился жертвами
Случай нападения опасного лесного хищника зафиксировали в Бурзянском районе Башкортостана, сообщили во вторник, 24 сентября, очевидцы.
24 сентября 2024, 21:22
Видео. Люди с оружием вышли на защиту села в Башкирии
23 сентября 2024, 10:42
Видео. Медведь и обычный деревенский парень схлестнулись в чистом поле
В Белорецком районе смельчак из деревни принял на себя ответственность за защиту своей территории от любопытного хищника, сообщают в среду, 11 сентября, очевидцы в соцсетях.
11 сентября 2024, 11:37
Видео. Медведь-хулиган буянит в Башкирии
Косолапый устроил настоящий беспорядок в фотозоне, сообщает Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан.
4 сентября 2024, 07:58
Август 2024
Видео. Косолапого романтика засняли в Башкирии
В Зианчуринском районе косолапый медведь забрался в поле подсолнухов, вероятно, в поисках идеального букета для своей любимой, сообщают очевидцы в соцсетях.
30 августа 2024, 12:13
Видео. «Бегите!»: плывущий медвежонок переполошил целое село в Башкирии
Косолапый житель леса, переплывающий водоём, стал героем соцсетей.
29 августа 2024, 17:54
Видео. Медведь полакомился в Башкирии
Опасный Винни-Пух наведался на пасеку, сообщает министерство природопользования и экологии Башкирии.
22 августа 2024, 13:24
Видео. Медведь устроил шоу в Башкирии
На территории охотхозяйства «Урай» фотоловушки запечатлели забавные моменты из жизни бурового медведя, сообщает Министерство природопользования и экологии РБ.
15 августа 2024, 09:31
Видео. Танцующего медведя туристы спугнули в Башкирии
Шумная группа исследователей спугнула мишку, который был полностью поглощен своим занятием, сообщает национальный парк «Башкирия».
14 августа 2024, 08:52
Медведь испугал туристов в Башкирии
8 августа 2024, 07:19
Июль 2024
Медведи разбушевались в Башкирии
Косолапые наведались в сады в Баймаке и посетили гостиницу, сообщают пользователи соцсетей.
31 июля 2024, 08:47
Более 200 косуль убьют в Башкирии
В регионе начали прием заявок на участие в жеребьевке для получения разрешения на охоту на медведя, лося и сибирскую косулю, сообщает Министерство природопользования и экологии РБ.
24 июля 2024, 11:42
Медведь бродит у детского лагеря в Башкирии
Косолапого хищника заметили в высокой траве возле учреждения в Мелеузовском районе и сняли на видео.
22 июля 2024, 19:34
Четверо телят стали жертвам опасного хищника в Башкирии
17 июля 2024, 10:57
Июнь 2024
Дикие животные стали чаще выходить к людям в Башкирии
30 июня 2024, 09:41
Жители Башкирии умилились поведению диких животных
В соцсетях обсуждают видео с лосем, снятое в национальном парке «Башкирия».
27 июня 2024, 04:26

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