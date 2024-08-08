Медведь испугал туристов в Башкирии

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В жизни каждого любителя природы бывают моменты, когда приключения могут обернуться настоящими испытаниями. Так и случилось с группой туристов из Магнитогорска, которые решили покорить вершины Белорецкого района. Казалось бы, что может пойти не так? Однако природа всегда готова удивлять.
После увлекательного восхождения на одну из местных гор молодые люди решили вернуться домой. Но их спуск превратился в настоящий квест — они наткнулись на медведя. Вместо того чтобы продолжить путь, ребята решили переправиться через реку Инзер. Но тут их ожидала неприятность: после обильных дождей уровень воды значительно поднялся, а течение стало настолько сильным, что переход в брод оказался невозможным.
Не желая рисковать своей безопасностью, туристы приняли решение — обратиться за помощью к экстренным службам.
Спасатели Госкомитета РБ по ЧС не заставили себя долго ждать и оперативно выехали на место происшествия. На грузовом автомобиле повышенной проходимости они добрались до группы и приготовились к решению проблемы. С помощью катамарана спасатели благополучно переправили туристов на другой берег реки.
— Мы всегда готовы прийти на помощь тем, кто попал в сложную ситуацию, — сообщает председатель Госкомитета РБ по ЧС.
После успешной переправы команда спасателей довезла молодых людей до станции Реветь. Как известно, медицинская помощь никому не понадобилась — все остались целыми и невредимыми.