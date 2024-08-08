Медведь испугал туристов в Башкирии

После увлекательного восхождения на одну из местных гор молодые люди решили вернуться домой. Но их спуск превратился в настоящий квест — они наткнулись на медведя. Вместо того чтобы продолжить путь, ребята решили переправиться через реку Инзер. Но тут их ожидала неприятность: после обильных дождей уровень воды значительно поднялся, а течение стало настолько сильным, что переход в брод оказался невозможным.