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Лес

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Ноябрь
Видео. В лесах Башкирии появился гипнотизер
22 ноября, 08:04
Видео. Роскошная красотка бродит по Башкирии
20 ноября, 10:12
В Башкирии прогремели выстрелы
19 ноября, 08:50
Видео. Туристы из Башкирии застряли на отдыхе
12 ноября, 16:49
Видео. Дикие кабаны устроили бойню в Башкирии
5 ноября, 13:33
Октябрь
Странный пациент угодил в уфимскую больницу
21 октября, 09:59
Даже новичок может собрать ведра грибов осенью в Башкирии
14 октября, 08:15
Башкортостанец застрелил отца вместо лося на охоте
12 октября, 07:37
Трое мужчин спрятали труп в Башкирии
2 октября, 16:19
Сентябрь
Две семьи потерялись в Башкирии
28 сентября, 17:34
Охотник со сломанным позвоночником сгинул в Башкирии
28 сентября, 06:00
Грибники пропали в Уфе
27 сентября, 09:54
Микросова поселилась в Башкирии
26 сентября, 09:37
Туристы портят Башкирию
16 сентября, 19:08
Брошенная любовником уфимка пропала в лесу
16 сентября, 11:36
Смертельно опасные насекомые наводнили Башкирию
12 сентября, 13:00
Видео. Медведь и обычный деревенский парень схлестнулись в чистом поле
11 сентября, 11:37
Видео. Голодные медведи набрасываются на еду в Башкирии
9 сентября, 09:31
Бегун и биатлонист пропали в Уфе
9 сентября, 07:36
Грибники сгинули в Башкирии
8 сентября, 06:05

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