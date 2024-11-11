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Туристы

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Ноябрь
Отдых в Абхазии обернулся мучениями для семьи из Башкирии
11 ноября, 10:01
Октябрь
Спасатели назвали самые опасные места Башкирии
5 октября, 08:51
Сентябрь
Две семьи потерялись в Башкирии
28 сентября, 17:34
Две туристки сгинули в лесах Башкирии
23 сентября, 05:03
Туристы портят Башкирию
16 сентября, 19:08
В Башкирии прекратили искать заблудившихся туристов
14 сентября, 06:23
Видео. Красота Башкирии — только за деньги
13 сентября, 15:32
Уфимец опозорился в Сочи
9 сентября, 11:29
Август
Видео. Танцующего медведя туристы спугнули в Башкирии
14 августа, 08:52
Наломал дров: турист остался калекой в Башкирии
Поездка на реку Инзер закончилась приездом экстренных служб и скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального Госкомитета по ЧС.
8 августа, 13:59
Медведь испугал туристов в Башкирии
8 августа, 07:19
На заражённое озеро будут сгонять купаться туристов в Башкирии
5 августа, 15:45
Искали одних — потеряли других: туристы заплутали в Башкирии
Одна часть группы потерялась в поисках второй группы — спасателям приходится искать всех, сообщает МЧС РБ.
2 августа, 07:57
Июль
Срочно. Сплав туристов закончился трагедией в Башкирии
Поиски любителя опасного хобби из Татарстана до сих пор не принесли результатов, сообщили в МЧС РБ.
29 июля, 07:48
Видео. Башкирию продолжает смывать
В результате сильных дождей уровень воды в реке Башарт значительно поднялся, что привело к разрушению дорог и мостов в Бурзянском районе, сообщает главное управление МЧС России по РБ.
26 июля, 12:02
Видео. Туристы из-за дождя застряли в Башкирии
В Бурзянском районе Башкортостана из-за сильных ливней размыло дорогу, отрезав туристов от возможности вернуться домой, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
26 июля, 08:33
Турецкие аэропорты ужесточают досмотр: что грозит российским туристам?
5 июля, 13:43
Июнь
В Башкирии затопило пещеру с рисунками первобытных людей
Все экскурсии в Капову пещеру пришлось отменить из-за ливней, сообщили в пресс-службе заповедника Шульган-Таш.
29 июня, 08:23
Как не провести остаток отпуска в больнице после купания
Рекомендациями по избежанию кишечных инфекций поделился Роспотребнадзор Башкирии. Наиболее часто эти опасные заболевания имеется риск подхватить летом.
12 июня, 10:45
Летевший в Уфу самолёт экстренно посадили из-за невыносимой духоты
12 июня, 10:18

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