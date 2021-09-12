Суд из-за 6000 рублей, сабантуй вокруг миллиардов, протесты. Итоги недели в Башкирии

Минздрав Башкирии сообщил о 102-летней Татьяне Колесниковой — пациентке ковид-госпиталя Демского района — которая вылечилась от коронавируса. Известно, что женщину доставили в больницу с температурой 38,4 и затрудненным дыханием, сами легкие, согласно данным Минздрава республики, были повреждена на 32%. Тем временем, к сожалению, данные о ежедневном росте числа заболевших этим недугом и умерших от него продолжает пугать.