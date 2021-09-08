«Такой амбассадор Уфы»: Глава Башкирии о Моргенштерне

«Такой амбассадор Уфы»: Глава Башкирии о Моргенштерне
«Такой амбассадор Уфы»: Глава Башкирии о Моргенштерне
Вчера, 22:12КультураЭлина СайфрановаФото: Instagram.com
Любовь Моргенштерна к Уфе вызывает уважение у Хабирова.

Радий Хабиров рассказал о своем отношении к музыке и к поступкам репера из Уфы Моргенштерна. Так, выяснилось, что музыкант вызывает у главы уважение своим отношением к родному городу. Хабиров даже назвал его «амбассадором Уфы», однако сами поступки Моргенштерна для него неприемлемы.

— Некоторые его поступки для меня неприемлемы. Будем считать, что это болезнь молодости, и со временем они не будут исполняться, — высказал свое мнение Хабиров.

Было отмечено, что предпочитает глава Башкирии совсем другую музыку. В частности, в время готовки он случает Дениса Майданова «Ничего не жаль».

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