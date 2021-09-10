Пикет, поддельный сыр в психбольнице и инвестфорум. Итоги дня в Башкирии

Уфимская общественница Алла Яковлева опубликовала видеообращение троих ответчиков по иску от ПСК-6 за простой строительства. Первым размещено видео многодетной матери, жительницы «квартала ада», в котором она взывает к общественности. Женщина сегодня стояла с плакатом у Дома республики на улице Тукаева и у здания «Единой России» на улице Цюрупы. Её соседки-ответчицы также провели пикеты у Белого дома.