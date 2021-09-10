Пикет, поддельный сыр в психбольнице и инвестфорум. Итоги дня в Башкирии

Уфимская общественница Алла Яковлева опубликовала видеообращение троих ответчиков по иску от ПСК-6 за простой строительства. Первым размещено видео многодетной матери, жительницы «квартала ада», в котором она взывает к общественности. Женщина сегодня стояла с плакатом у Дома республики на улице Тукаева и у здания «Единой России» на улице Цюрупы. Её соседки-ответчицы также провели пикеты у Белого дома.
Россельхознадзор Башкирии сообщил об обнаружении фальсифицированной партии сыра в Республиканской клинической психиатрической больнице. Так, ведомство сообщает, что тендер на поставку продукта питания выиграл индивидуальный предприниматель, который закупил партию из 152 килограммов «Голландского сыра» марки «МилкВилль» у компании «Оптимальная логистика», которая уже в свою очередь приобрела данный товар у московской компании ООО «Министр».
Администрация города сообщила о намерении запустить интерактивную карту по отоплению в городе, где будут отображаться проблемные точки по качеству отопления. Так, предварительное название карты — «Уфа теплая».
В Уфе появится ледовый спортивно-образовательный комплекс имени Александра Семака. Ледовый дворец планируют построить прямо на тоннеле над проспектом Салавата Юлаева. Соглашение о сотрудничестве подписали правительство Башкирии, «Системные концессии» (дочерняя компания АФК «Система») и фонд Александра Семака.
В Сибае сегодня, 10 сентября, стартовал Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021». В рамках форума Башкирия намерена подписать 20 соглашений на общую сумму около 80 миллиардов рублей. Mkset подготовил фоторепортаж с мероприятия.