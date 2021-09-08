Глава Башкирии высказался об изданиях, которые не были приглашены на прямую линию

Глава Башкирии высказался об изданиях, которые не были приглашены на прямую линию
Глава Башкирии высказался об изданиях, которые не были приглашены на прямую линию
Вчера, 22:55ПолитикаЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Так Радий Хабиров защищается от хамства и лжи.

На пресс-конференции в честь Дня солидарности журналистов был задан вопрос об отказе в аккредитации на прямую линию с главой Башкирии независимым изданиям. Так, Радий Хабиров отметил, «Правде ПФО» все-таки разрешили присутствовать, однако «Пруфам.рф» было отказано по следующей причине.

- Не приглашение это мой единственный возможный способ защитить себя от хамства и лжи, - высказался глава региона.

Напомним, что независимым СМИ, в частности «Пруфам.рф», «Правде ПФО» и «РИА ЕАН», отказали в участии в пресс-конференции главы Башкирии, так как в республике зарегистрировано 474 СМИ, и всем журналистам не хватит мест в зале.

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