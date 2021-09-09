Прямая линия с Радием Хабировым. Что о ней говорят политологи.

Ни у кого не было сомнений, что ранее запланированная как пресс-конференция, но состоявшаяся как «прямая линия» с Радием Хабировым, была приурочена к грядущим выборам.
— «Прямой эфир», который провёл Радий Хабиров — это во многом следствие того распоряжения, который дал главам субъектов Владимир Путин во время собственной «прямой линии» в конце июня, — напоминает Николай Евдокимов.
Формат во многом повторял лекала «прямой линии» Владимира Путина, соглашается политолог Арсен Шаяхметов, что, впрочем, было очевидно и для неискушенного зрителя.
— Радий Хабиров отвечал на вопросы, раздавал обещания отстроить/отремонтировать объекты, подключал глав районов, отчитывался о сделанном через заранее приготовленную инфографику, демонстрировал знание и погружение в проблемы. Хотя, было очень много комплиментарных, ситуативных и бытовых вопросов, которые сильно отвлекали разговор от базовых и стратегических тем, — отметил Шаяхметов.
Не стоит забывать и то, что с журналистами глава региона встречался чуть более месяца назад и очевидной надобности в еще одной пресс-конференции не было.
— Сейчас установка администрации президента для губернаторов и глав регионов почаще коммуницировать с обществом. Р. Хабиров итак это делает регулярно и достаточно уверенно, — объясняет политолог Дмитрий Михайличенко.
Возможно поэтому, за рекордные четыре часа журналистам дали возможность задать семье-восемь вопросов. Все остальное эфирное время заняло общение с жителями региона, а точнее — раздачу им обещаний. Ведь по большому счету телезрители писали о своих проблемах и просто надеялись на их решение. Как это было на первых прямых эфирах с Владимиром Путиным.
— Создание позитивной и созидательной повестки, разъяснение непопулярных решений — важный инструмент борьбы за избирателя. С этим, скорее всего, связана и мультижанровость мероприятия — необходимо было поговорить об общих, консолидирующих вопросах, показать понимание и готовность решения проблем каждого жителя республики, — говорит Шаяхметов.
Политологи, в свою очередь отметили сменившийся тон Хабирова, ставший более выдержанным и спокойным. Много внимания, по словам Шаяхметова, было уделено демонстрации изменений в управленческого стиля Хабирова. Он не раз подчеркивал, что со временем стал менять взгляды на подходы в управлении, стремился показать себя больше с человеческой, а не чиновничьей стороны.
С ним соглашается Михайличенко, обращая внимание, что глава республики стал «гораздо более спокойнее говорить и не ищет во всем врагов».
— Уверен, что после отставки [Ростислава] Мурзагулова информационная политика республики стало более сбалансированной, выверенной и менее конфликтной. Но это не значит, что все в этом плане в Белом доме хорошо: работы огромное количество. Нужно понимать, что у Хабирова нет много времени для изучения медийной повестки и многое отходит на откуп куратора информационной политики. [Елена] Прочаковская тут по всем статьям сильнее Мурзагулова и это позитивно сказывается на тональности позиционирования Радия Хабирова, — заключил Михайличенко.
С медийностью у Хабирова действительно все в порядке, о чем свидетельствуют высокие позиции в многочисленных рейтингах. И все же нельзя не отметить, что одно дело давать обещания на заранее записанные обращения жителей республики и другое дело отвечать на вопросы журналистов с которыми иной раз вступать с ними в дискуссию.
На пресс-конференции Хабирову вновь задали вопрос о недопуске на прямую линию с главой ряда СМИ. И если с ПравдойПФО вопрос решили накануне и собкор был приглашен, то информагентство ЕАН и Пруфы.рф (ранее Проуфу.ру) допущены не были. На соответствующий вопрос Радий Хабиров отреагировал резко и заявил, что это было его решением.
— Не приглашение это мой единственный возможный способ защитить себя от хамства и лжи, — высказался глава региона.
Непониманием была встречена как реплика так и сама позиция, о чем говорили, и в профессиональном, медийном сообществе, и опрошенные нами политологи.
— Из минусов [прямой линии] — недопуск на встречу ряда журналистов. Нужно уметь работать со всеми и даже если медийные ресурсы трактуют недостоверную информацию нужно уметь красиво и этично показать им ошибки и убедить в этом общество, — сказал Михайличенко.
Нельзя обойти стороной и вопрос о ручном управлении республикой, который был в самом начале задан Радию Хабирову, в чем он не только сознался сам, но и демонстрировал все последующие четыре часа.
— Целый ряд вопросов был явно не уровня главы региона, но он вынужден ими заниматься в режиме «ручного управления», что впрочем и сам признаёт. Но, в целом, настройка системы идёт, а Хабирову этим «прямым эфиром» удалось продемонстрировать, что его позиции в республике прочны, — комментирует Евдокимов.
В остальном, опрошенные нами эксперты сошлись во мнении, что прямая линия своих целей достигнет.
— В целом могу сказать, что сейчас такие времена, когда недовольство властями будет, причем оно будет значительным. Считаю, что действующая власть не ищет простых путей и пытается реализовывать повестку развития несмотря на параметры ковидокризиса. В той или иной степени, у нее это получается.