Прямая линия с Радием Хабировым. Что о ней говорят политологи.

— Уверен, что после отставки [Ростислава] Мурзагулова информационная политика республики стало более сбалансированной, выверенной и менее конфликтной. Но это не значит, что все в этом плане в Белом доме хорошо: работы огромное количество. Нужно понимать, что у Хабирова нет много времени для изучения медийной повестки и многое отходит на откуп куратора информационной политики. [Елена] Прочаковская тут по всем статьям сильнее Мурзагулова и это позитивно сказывается на тональности позиционирования Радия Хабирова, — заключил Михайличенко.