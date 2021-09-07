В Уфе женщина в возрасте 102 лет вылечилась от COVID-19

Минздрав Башкирии сообщил о 102-летней Татьяне Колесниковой - пациентке ковид-госпиталя Демского района - которая вылечилась от коронавируса. Известно, что женщину доставили в больницу с температурой 38,4 и затрудненным дыханием, сами легкие, согласно данным Минздрава республики, были повреждена на 32%. Так, лечение продлилось всего неделю и пациентку ни разу не перемещали в реанимацию.