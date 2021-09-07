В Уфе женщина в возрасте 102 лет вылечилась от COVID-19

В Уфе женщина в возрасте 102 лет вылечилась от COVID-19
В Уфе женщина в возрасте 102 лет вылечилась от COVID-19
Вчера, 13:56ГородЭлина СайфрановаФото: Пресс-служба Минздрава РБ
Легкие были повреждены на 32%.

Минздрав Башкирии сообщил о 102-летней Татьяне Колесниковой - пациентке ковид-госпиталя Демского района - которая вылечилась от коронавируса. Известно, что женщину доставили в больницу с температурой 38,4 и затрудненным дыханием, сами легкие, согласно данным Минздрава республики, были повреждена на 32%. Так, лечение продлилось всего неделю и пациентку ни разу не перемещали в реанимацию.

Отмечается, что пожилые люди находятся в группе риска и переносят инфекцию с осложнениями, однако Татьяна Колесникова уже идет на поправку.

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